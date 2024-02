O setor farmacêutico brasileiro está passando por uma significativa transformação, com o lançamento de marcas próprias sendo um dos principais impulsionadores dessa mudança. O Grupo Tapajós, líder do setor na região Norte e com sede em Manaus, é um exemplo dessa tendência. A empresa, detentora das bandeiras Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma, tem investido fortemente em marcas próprias, que já somam 89 SKU’s (Unidades de Manutenção de Estoque), ou produtos únicos, em diferentes categorias.

Um estudo realizado pela consultoria NielsenIQ (NIQ), a pedido da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), revelou que produtos de marca própria já estão presentes em 34% dos lares brasileiros. Já um relatório realizado pelo Santander Research em parceria com a Amicci, empresa de tecnologia de marcas próprias, revelou que os produtos podem ter o preço até 20% inferior aos de outras marcas.

“A estratégia de investimento em marcas próprias tem se mostrado eficaz, acompanhando a tendência do mercado farmacêutico que tem visto um crescimento significativo na procura por esses produtos. Além disso, as marcas próprias permitem um maior controle de qualidade e uma maior customização dos produtos, de acordo com as preferências e necessidades dos nossos clientes”, comenta o presidente da empresa, Wili Garcez.

Segundo o executivo, em 2020, a companhia lançou sua primeira marca própria: Animativ, com 7 polivitamínicos que ajudam a melhorar a performance de saúde. Em 2021, a linha de vitamínicos foi ampliada para 20 produtos, e a marca Voiké foi criada com a proposta de oferecer cuidados para todas as fases da vida. Não à toa, o lançamento ocorreu com uma linha de fraldas para bebês. No final daquele ano, o Grupo já contava com 59 produtos ativos das duas marcas.

Em 2022, Animativ se fortaleceu ainda mais, com o lançamento da linha de absorção prolongada (Vitamina C e CDZ) e de uma nova molécula, a melatonina. Já a Voiké expandiu com o lançamento de acessórios de higiene. Além disso, 2022 foi o ano de estreia da Kiffer, uma nova marca focada em acessórios para maquiagens de alta qualidade. Em dezembro de 2022, a companhia nortista já tinha cerca de 84 SKUs, distribuídos entre as três marcas.

Evolução

As marcas próprias do Grupo seguiram avançando em 2023. A Animativ adicionou o mel e o própolis à sua linha de produtos, enquanto a Voiké lançou o seu teste de gravidez em fita, fazendo o grupo chegar aos atuais 89 SKUs ativos. Já para 2024, o plano é crescer cada vez mais, incluindo o lançamento de novos produtos para as três marcas da empresa. A expectativa é que as vendas em marcas próprias cresçam 20% neste ano.

“Para 2024, o Grupo Tapajós se prepara para outros lançamentos. O primeiro produto a ser apresentado, ainda em fevereiro, é a ‘fralda short’ da Voiké, que estará disponível nos tamanhos M, G, XG e XXG. Mas vamos trazer muitas novidades para o público infantil, tanto na Voiké quanto Animativ. Para Kiffer, estamos planejando uma ampliação na linha de cuidados de beleza. Esperamos lançar mais de 10 SKU’s ao longo deste ano”, adianta Garcez.

Os produtos de marca própria oferecem várias vantagens, tanto para as empresas quanto para os consumidores. Entre elas a personalização dos produtos, maior controle sobre a qualidade, preço e disponibilidade de estoque. Isso possibilita margens de lucro mais atrativas e maior fidelização dos clientes.

Mas, para além das marcas próprias, o setor farmacêutico está em expansão com previsão de crescimento estimado em 9,2% para 2024. O dado foi divulgado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), que fez um levantamento das expectativas de empresas do setor para este ano.

Com informações da assessoria