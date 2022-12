Grupo Tapajós abre 28 vagas para ensino médio e superior com salários de até R$ 7 mil

Para a seleção, os candidatos precisam enviar currículo para o e-mail selecao@grupotapajos.com.br até 30 de dezembro

Líder do mercado farmacêutico na região Norte, o Grupo Tapajós está com 28 vagas de emprego abertas para início em janeiro de 2023. As funções disponíveis para nível médio, com salário de R$ 1.258,06, totalizam 22 vagas, sendo oito destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Já os cargos que exigem ensino superior são seis, com remuneração de até R$ 7 mil.

As oportunidades são para trabalhar nas empresas do Grupo em Manaus, tanto no centro de distribuição de medicamentos, como nas redes de drogarias Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma. Para todas as contratações, há benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, além de oportunidades para progressão de carreira.

Na seleção de nível médio, estão disponíveis dez vagas para operador de caixa (quatro para PCD) e cinco para consultor de vendas (duas para PCD). Em ambas as funções, além de formação básica, é preciso ter experiência no cargo, conhecimento de Pacote Office e curso de atendimento ao cliente.

Há também duas funções que não exigem experiência, apenas ensino médio completo, conhecimento de Pacote Office e disponibilidade de horário. São elas: auxiliar de estoque (três vagas para ampla concorrência e duas para PCD) e garagista (uma vaga). Já para a vaga de operador de monitoramento, os requisitos são ter ensino médio, conhecimento de Pacote Office e curso de monitoramento de circuito fechado de televisão (CFTV).

Nível superior

Estão disponíveis cinco vagas de analista de preços Jr, sendo necessário ter formação de nível superior em uma das seguintes áreas: Administração, Matemática, Estatística, Economia, Ciência Contábeis ou áreas correlatas. Outros requisitos são ter conhecimento avançado em Excel e experiência na função. O salário é de R$ 2.595 mais benefícios.

A maior remuneração, de R$ 7 mil, é para o cargo de coordenador de canais digitais. A função exige nível superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas. Além de ter conhecimento em Excel Avançado, é necessário ter experiência na função. Já a pós-graduação será um diferencial. Pessoas com deficiência também podem concorrer ao cargo.

“Em compromisso com a diversidade e inclusão, o Grupo Tapajós encoraja a candidatura de PCDs em qualquer uma das funções para as quais atendam ao perfil da vaga e não apenas para as vagas reservadas”, comenta a gerente de Recursos Humanos, Rosane Sousa.

Para participar da seleção, os candidatos precisam enviar o currículo para o e-mail selecao@grupotapajos.com.br até 30 de dezembro. Caso seja chamado, irá participar de uma entrevista presencial com realização de prova, redação e teste psicológico.

