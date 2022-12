Greenfluencers: criadores de conteúdo estão se tornando heróis da sustentabilidade

“Quatro anos atrás”, escreve a influenciadora anti-fast-fashion Venetia La Manna no Instagram, “eu comecei uma hashtag chamada #oootd que significa ‘velha roupa do dia’… Sou uma viciada em fast fashion em recuperação, então usei esta hashtag para me ajudar a celebrar as roupas que já tinha”.

Desde então, essa hashtag foi usada em quase 83 mil postagens, cada uma celebrando roupas velhas em vez de novas prejudiciais ao meio ambiente. La Manna realizou campanhas para apoiar os funcionários do setor de vestuário, lançou podcasts sobre os direitos dos trabalhadores e analisa regularmente as reivindicações de sustentabilidade de grandes marcas.

O feed dela também está cheio de #Anúncios e #ParceriasPagas – para calças de época, eletrônicos recondicionados e cuidados com a pele sem desperdício. Ela faz parte de um novo e crescente exército de criadores de conteúdo online que estão usando sua influência nas mídias sociais para o bem.

É muita influência.

O YouTube tem 2 bilhões de usuários logados a cada mês. Mais de 30% da população global com 13 anos ou mais registram a cada mês. O TikTok é a fonte de notícias que mais cresce no Reino Unido. A Geração Z passa metade de suas horas de vigília online.

Algumas semanas atrás, fui convidado pelo YouTube para trabalhar com alguns de seus criadores mais populares (para aqueles com crianças da Geração Z, Mr Beast estava lá). Trabalhamos juntos para encontrar sua voz climática única, como trabalhar com marcas de sustentabilidade e a ciência do impacto. Esses 50 criadores, principalmente jovens, têm um alcance combinado de um bilhão.

Neste artigo, vou chamá-los principalmente de influenciadores, porque esse ainda é o termo comum. Mas eles preferem ser chamados de ‘criadores’, porque é isso que eles são. Eles criam influência. Os mais populares podem gerar milhões de dólares em valor para as marcas com as quais trabalham. Como? Inspirando as pessoas a fazerem uma escolha específica: comprar determinado produto.

Esse poder implantado para a promoção de um estilo de vida sustentável é alucinante. Os cientistas por trás do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) concordam que “influenciadores sociais e líderes de pensamento podem aumentar a adoção de tecnologias, comportamentos e estilos de vida de baixo carbono”. Quando os principais cientistas climáticos do mundo acreditam que você está causando um impacto, você sabe que está no caminho certo.

O que significa que o movimento de sustentabilidade precisa desesperadamente se unir a eles. Principalmente porque as pessoas estão ávidas por conteúdo de sustentabilidade. O público se preocupa com o futuro do planeta – provavelmente mais do que você (ou a maioria das pessoas) pensa. Um estudo recente dos EUA descobriu que as pessoas pensam que cerca de 40% das outras pessoas estão preocupadas com o clima e apoiam políticas favoráveis ao clima, quando o número real está próximo de 80%. Outras pessoas apoiam quase duas vezes mais os esforços ambientais do que pensamos.

Para progredir na sustentabilidade, precisamos conectar as pessoas que se importam (ou seja, a maioria das pessoas) com mensagens que são importantes para elas. E os criadores/influenciadores podem alcançar as pessoas de maneiras que outras mídias não conseguem. Suas postagens aparecem ao lado das de nossos amigos e familiares, inseridas em nosso dia a dia quando damos uma rolagem rápida na frente da TV ou esperamos a chaleira ferver. Os influenciadores são mais identificáveis do que as celebridades de Hollywood, mais confiáveis do que as próprias vozes das marcas e mais ambiciosos do que as pessoas que conhecemos como celebridades.

Os influenciadores têm o poder de:

1. Modelar novos comportamentos

Ver outras pessoas – especialmente pessoas de quem gostamos – comprar, vestir ou comer algo pode nos motivar a experimentar também. Consciente ou inconscientemente, podemos querer ser mais como eles. Ou podemos simplesmente nos sentir curiosos. De fato, a pesquisa mostrou que os modelos realmente têm o poder de influenciar os comportamentos de sustentabilidade ligados às escolhas alimentares e energéticas.

2. Normalizar a sustentabilidade

Por mais que possamos pensar que gostamos de ser diferentes, nós, seres humanos, gostamos de nos encaixar e nos sentimos calorosos com o que é familiar. O novo pode ser empolgante, mas o normal é enganosamente sedutor. Os influenciadores estão em uma posição privilegiada para alcançar rapidamente pessoas preocupadas com a sustentabilidade e estabelecer novas normas éticas e ecológicas.

3. Eliminar mitos

Como qualquer pessoa que decidiu adotar um estilo de vida mais ecologicamente consciente sabe, a internet está repleta de informações – e nem tudo é exatamente o que parece. Informações conflitantes, tendências populares e pesquisas em rápida evolução significam que os mitos são abundantes. Os influenciadores estão perfeitamente posicionados para explicações simples e divertidas – como, por exemplo, por que a reciclagem não é uma solução que resolve tudo e que escolhas sustentáveis podem custar menos.

4. Liderar com alegria

Os influenciadores de mídia social são pessoas reais com opiniões reais. Assim, quando descrevem as vantagens das escolhas sustentáveis, podem fazê-lo com a honestidade e a capacidade de relacionamento de um ser humano. Eles podem descrever o que ganham ao agir sobre o clima e trazer a alegria de catar lixo ou fazer uma saborosa refeição vegana para o público. Eles podem fazer o que pregar e punir não podem: eles podem apontar o que torna a sustentabilidade não apenas factível, mas divertida!

5. Tecer a sustentabilidade

Nossos pensamentos e experiências não vivem em silos. Cada um de nós é uma complexa colcha de retalhos de ideias, preocupações, interesses e conhecimentos – de moda e comida a gatos e, claro, clima. Nossos feeds são um turbilhão de tópicos diferentes, e os próprios influenciadores individuais são bem-vindos para reunir diferentes questões e interesses. Entre o artesanato doméstico e a vida como mãe, Stacey Solomon, por exemplo, fala para seus 5 milhões de seguidores sobre a importância da reciclabilidade e materiais sustentáveis na moda.

6. Vender soluções

O IPCC calculou que nossas escolhas de estilo de vida realmente têm o poder de reduzir as emissões de carbono do mundo. O que comemos, compramos, vestimos, viajamos – podem ser soluções para a crise climática. O que significa que, quando os influenciadores oferecem uma imagem de estilos de vida divertidos, convenientes, saborosos e ecológicos – pense em comida vegana, moda popular, cosméticos orgânicos, passeios de bicicleta, viagens lentas – eles estão vendendo soluções enormes e empolgantes.

7. Passar o microfone

As organizações que trabalham com influenciadores estão colocando o microfone, por assim dizer, nas mãos de outra pessoa. A justiça climática real envolve muitas vozes, por isso é crucial que o microfone chegue às mãos das comunidades marginalizadas, dos lugares primeiro e mais afetados e dos grupos que fazem mudanças significativas no local.

Os influenciadores, então, precisam ser uma parte central do mix de mídia quando se trata de comunicar sobre como salvar o mundo. Porém, esses próprios criadores operam dentro de um sistema e muitos dependem de parcerias com marcas para obter sua renda.

Com informações da Forbes Brasil