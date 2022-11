Grammy Awards: Anitta é 4ª artista do Brasil indicada a ‘artista revelação’

A cantora Anitta, 29, foi indicada ao Grammy Awards na categoria “Artista Revelação do Ano”. Publicações especializadas, como Forbes e Billboard, já indicavam a possibilidade de inclusão da brasileira na lista, quarta artista do Brasil com indicação na categoria, que já consagrou grandes nomes da música, que vão dos Beatles e Tom Jones a, até mais recentemente, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa e Megan Thee Stalion.

A funkeira pode se tornar a primeira artista latina a vencer o prêmio de melhor “novo artista” em mais de 50 anos.

Por meio do Instagram, a cantora compartilhou um vídeo do momento em que ficou sabendo que estava na lista.

“Nunca na minha vida eu imaginaria esse momento chegando. Sou do Brasil, cara. Uau! Sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada. Grata para sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor para todos os outros indicados fazendo história”, escreveu.

A artista vai disputar o prêmio, que é considerado o “Oscar da música internacional”, com Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

Até então, apenas outros três brasileiros tinham sido indicados nesta categoria: Eumir Deodato, em 1974, superado por Bette Midler e Astrud Gilberto e Tom Jobim, em 1965, que perderam a estatueta para os Beatles.

Entre os artistas já indicados ao prêmio na categoria de Artista Revelação e que deixaram de levar o gramofone mais cobiçado do mundo estão astros consagrados pelo mercado da música, a exemplo de Led Zeppelin, Elton John, Elvis Costello, Taylor Swift, Britney Spears, Ed Sheeran, Drake, Justin Bieber, Avril Lavigne, Alanis Morissette, Lil Nas X e Rosalía.

A Recording Academy anunciou os indicados à 65ª edição da premiação, na tarde desta terça-feira (15), por meio de transmissão ao vivo no site da instituição.

A cerimônia de entrega dos prêmios está programada para acontecer no dia 5 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

