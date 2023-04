Governo vai apresentar pacote de medidas para ‘melhorar ambiente de crédito’, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira (17) que o governo federal vai apresentar um pacote de 14 medidas para “melhorar o ambiente de crédito” no país.

Haddad confirmou que terá reunião com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda para discutir a taxa de juros para o rotativo de cartões de crédito.

“Vamos discutir alternativas [para o rotativo]. Hoje fiquei por conta das demandas para encaminhar medidas sobre crédito. Eu já adiantei que vamos lançar várias medidas no campo do crédito, para melhorar o ambiente de crédito. O rotativo é só uma das 14 medidas”, disse.

Segundo a agenda do ministro, a reunião tem início às 17h e conta com o presidente da Febraban, Isaac Sidney, com o presidente da Confederação Nacional das Instituições (CNF) Financeiras, Rodrigo Maia, além de presidentes de quatro bancos privados.

O petista ainda criticou o atual patamar do juros rotativo e defendeu “um caminho negociado” para a questão.

“Uma boa parte do pessoal que está no Serasa hoje é por conta de cartão de crédito, e as pessoas não conseguem sair do rotativo. Precisamos encontrar um caminho negociado, como fizemos com o consignado dos aposentados”, disse.

