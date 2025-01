A resolução do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente ) que estabelece diretrizes sobre casos de aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, e que está no centro de uma disputa política e judicial com movimentos conservadores e o próprio governo federal , foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União.