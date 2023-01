Governo paga 1ª parcela do Auxílio Estadual Permanente de 2023

A primeira parcela de 2023 do Auxílio Estadual Permanente, programa criado pelo governador Wilson Lima e destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, será paga neste domingo (15/01). Ao todo, 300 mil famílias em todo o Amazonas recebem o benefício que gera crédito de R$ 150 reais mensais.

O primeiro pagamento do Auxílio Estadual Permanente aconteceu em novembro de 2021. O benefício é creditado sempre no dia 15 de cada mês, e essa é a 15ª parcela a ser depositada aos beneficiários.

O Auxílio Estadual Permanente é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza.

Além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, o programa impulsiona o aquecimento econômico.

O programa foi criado como uma resposta do Governo do Estado aos impactos sociais trazidos pela pandemia para as famílias que perderam emprego e renda. O Auxílio Estadual permanente garante mensalmente o recurso para a compra de uma cesta básica, ao mesmo tempo em que incrementa a economia dos 62 municípios.