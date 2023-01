Governo federal e Telebras levam internet banda larga para reserva Yanomami em Roraima

Objetivo é o de aumentar a conectividade do povo indígena e das equipes humanitárias que atendem a região; ministro também estuda instalar pontos fixos

O Ministério das Telecomunicações anunciou nesta semana, que vai ativar o sinal de internet banda larga na Reserva Indígena Yanomami. Localizada no estado do Roraima, a comunidade poderá receber maior apoio humanitário ao ter uma comunicação mais otimizada. A Telebras vai oferecer o acesso por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) para atender a população da região.

Segundo o comunicado, o objetivo é de promover a conectividade entre o povo indígena da Reserva e as equipes humanitárias que prestam serviços na região frequentemente. O Ministro Juscelino Filho, ressaltou a importância da iniciativa:

Hoje temos a possibilidade de levar, de imediato, 15 pontos de internet para aquela localidade. Isso equivale a mais do que o dobro do que já temos instalado atualmente em terras Yanomami. O nosso objetivo é garantir que o atendimento à população seja feito da melhor forma possível, além de possibilitar uma comunicação dos médicos e equipes humanitárias com o restante do mundo para que a situação seja superada o quanto antes.

Além disso, o Ministério das Telecomunicações está estudando a instalação de pontos fixos de internet na região dos Yanomami.

Vale destacar que a agilidade na comunicação poderá facilitar as “ações de forças-tarefas no restabelecimento da saúde do povo indígena”, como afirmado pelo presidente da Telebras, Jarbas Valente.

Com informações da Telebras