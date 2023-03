Governo do presidente Lula é bom ou ótimo para 41% dos brasileiros, diz pesquisa Ipec

Avaliação do início do terceiro mandato do governo Lula é melhor do que o de Jair Bolsonaro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é bom ou ótimo para 41% dos brasileiros segundo pesquisa Ipec divulgada hoje (19), pelo jornal O Globo. O mesmo levantamento aponta que 24% dizem que o governo é ruim ou péssimo.

A avaliação do início do seu terceiro mandato do governo Lula é melhor do que a de Jair Bolsonaro (PL), seu antecessor. Em março de 2019, Bolsonaro era avaliado positivamente por 34% da população, sete pontos percentuais a menos do que Lula — 24% reprovavam o então presidente.

A pesquisa mostra que o Nordeste, única região onde Lula foi o mais votado no segundo turno contra Bolsonaro, é o lugar em que o petista tem seu maior percentual de aprovação: 53% de ótimo ou bom.

Já a maior rejeição ao governo está no Centro-Oeste e no Norte: são 31% os que reprovam a atual administração. No Sudeste, onde vivem quatro em cada dez brasileiros, 36% têm percepções positivas, contra 26% que pensam o oposto.

Parte significativa das pessoas que compõem o grupo do “regular” declara ter votado em Bolsonaro no segundo turno de 2022. Entre quem diz ter apoiado o ex-presidente, 36% avaliam agora a gestão do petista como regular, e 54% a reprovam.

Com informações do Estadão