Governo do Estado lança ‘Brilha Amazonas’ e leva energia solar para quem vive do turismo

Comunidades vão receber kits com placas solares para tornar o turismo mais sustentável

O Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), lançou o Programa “Brilha Amazonas”, que distribuiu, inicialmente, 253 kits de painéis solares para comunidades que têm o turismo como fonte de renda, gerando energia limpa.

O termo para o chamamento público de credenciamento dos interessados foi assinado ontem (16), pelo governador Wilson Lima, no município de São Sebastião do Uatumã (a 247 km de Manaus).

“Nós estamos vindo aqui para entregar os primeiros kits de energia solar para tirar o gerador de energia elétrica, que consome combustível. A placa solar é uma fonte de energia renovável. Nós precisamos apenas da luz solar que a gente tem no Amazonas de sobra” disse o governador Wilson Lima.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, o programa fortalece o turismo de comunidades que não têm acesso a energia.

“O projeto foi pensado e estruturado especialmente para levar qualidade de vida, dignidade e condições de operações para as pousadas, pensado para o público que não tem acesso a energia, fortalecendo cada vez mais o segmento do turismo”, explicou.

Um dos comunitários que recebeu o kit foi Aguinaldo Ribeiro, proprietário de uma pousada na RDS Uatumã. O estabelecimento usava apenas gerador de energia.

“A gente fica muito feliz de receber esse kit, que vai trazer renda e economia para a gente. Além disso, a placa solar não faz barulho como o gerador, e não vai incomodar mais os turistas”, disse Aguinaldo.

Para participar do credenciamento, o interessado em adquirir o kit solar deverá preencher os critérios do edital de chamamento e poderá solicitar até cinco placas solares. Para requisições acima de um kit, deverá ser apresentado um projeto justificando a necessidade, assinado por engenheiro eletricista responsável.

Todas as informações podem ser acessadas no site da Amazonastur: http://www.amazonastur.am.gov.br/

Ilumina mais

Na ocasião, o governador Wilson Lima, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), anunciou 60% de avanço na execução da obra de implantação de luminárias de LED em São Sebastião do Uatumã. O serviço inclui a instalação de 1.204 pontos de iluminação. Ao todo, 705 luminárias já foram instaladas.

Com investimento no valor de R$ 2.093.678,74, sendo R$ 2.051.805,17 proveniente de recurso estadual e R$ 41.873,57 de contrapartida da prefeitura, a reforma da iluminação pública atenderá todo o município e contempla 60 ruas nos bairros Trindade, Centro, São Francisco, Colônia, Bairro da Paz e Polo Industrial Moveleiro.

A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2023.

“Em São Sebastião do Uatumã, estamos bem avançados com a implantação do LED. Levamos para, pelo menos, quatro comunidades com o apoio do prefeito da cidade”, afirmou o governador.

A recuperação da iluminação pública no município contribui com a segurança da população, além de proporcionar conforto visual e melhoria das atividades de lazer, dentre outros benefícios.

A obra tem importância também no âmbito da sustentabilidade, pois substitui lâmpadas queimadas e outras que estão iluminando abaixo de sua capacidade. Ainda do ponto de vista da eficiência energética, o projeto substitui lâmpadas de maior potência por lâmpadas de menor potência, que apresentam fluxo luminoso maior e tempo de vida útil mais elevado.

Com informações da Secom