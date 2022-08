Governo do Estado inaugura 15ª unidade do Prato Cheio em Manaus; 400 refeições por dia

O Governo do Amazonas inaugurou ontem (5), mais uma unidade do programa Prato Cheio. Situada na comunidade Jesus Me Deu, na Colônia Terra Nova, a unidade vai funcionar na modalidade restaurante popular, servindo 400 refeições por dia, pelo valor simbólico de R$ 1.

O Prato Cheio é administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico (Aadesam), e atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Essa é a 35ª unidade do programa no estado e 15ª na capital. Mais de 1,1 milhão de refeições foram servidas nas 33 unidades do programa de janeiro a julho deste ano.

Na inauguração, a secretária da Seas, Kely Patrícia, destacou a importância de mais uma unidade inaugurada, desta vez, na comunidade Jesus Me Deu.

“É com muita felicidade que hoje a gente entrega para a população do Amazonas o nosso 35º Prato Cheio, onde a comida é vendida a R$ 1, funciona de segunda a sexta. O projeto vem avançando com o apoio do Governo do Estado. As pessoas estão gratas, estão felizes. Além de dignidade, [o Prato Cheio] leva esperança porque hoje eles têm onde comer”, declarou a secretária.

Manaus possui, atualmente, nove restaurantes populares, localizados nos bairros Jorge Teixeira, Novo Israel, Centro, Alvorada, Compensa, Parque Mauá, Riacho Doce, São José e Lago Azul; além de cinco cozinhas populares, situadas nos bairros Parque São Pedro, Rio Piorini, Alfredo Nascimento, Bairro da União e Aleixo.

O presidente da comunidade, Sidney Banana, agradeceu ao Governo do Amazonas pela inauguração de um restaurante popular na localidade, que vai beneficiar 400 pessoas diariamente.

“A gente aqui da comunidade só tem a agradecer ao Governo do Estado, queremos agradecer à Seas, que representa o governo com o Prato Cheio. Estou muito feliz porque aqui é uma comunidade de 3.800 famílias, são mais de 30 mil pessoas, então, são mais de 400 pessoas todo dia que serão beneficiadas com o Prato Cheio”, disse.

Para a aposentada Sheila do Socorro, de 51 anos, e seus netos, o Prato Cheio inaugurado no bairro chegou no momento certo para os moradores.

“Vai ajudar não somente a mim como também muitas famílias carentes que temos aqui no bairro, tem mães com muitos filhos, tem muitos idosos. Então, esse Prato Cheio vai ajudar muitas famílias e chegou em boa hora para a gente”, afirmou a moradora do bairro.

Prato Cheio

O programa é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido a R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento de segunda a sábado, também das 11h às 13h. Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.