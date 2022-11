Governo do Estado apoia seminário internacional sobre sociedade e cultura na Amazônia

Evento, amparado pela Fapeam, acontece em formato híbrido, na Ufam e Facebook

Inicia amanhã (22), o 5º Seminário Internacional Sociedade e Cultura na Amazônia – SisCultura, apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O evento em formato híbrido segue até sexta-feira (25), de 9h às 18h, no auditório Rio Solimões, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e pelo Facebook do SisCultura.

A atividade é realizada a cada dois anos pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA) da Ufam. Apoiado via Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Amazonas (Parev) da Fapeam, o evento funciona como canal de difusão da ciência e tecnologia, cumprindo importante papel de ampliar a visibilidade da Amazônia como campo de estudo para o mundo e para as comunidades científicas.

Coordenado pela pesquisadora Iraildes Torres, da Ufam, o evento é destinado a cientistas, estudantes de graduação e pós-graduação, professores, e profissionais das Ciências Humanas e Sociais. Com o tema “Os rumos da ciência no Brasil e na Amazônia: crise sanitária, ambiental e cultura universitária”, visa promover a divulgação dos conhecimentos produzidos no âmbito do PPGSCA e de outros programas de pós-graduação existentes no país, bem como estudos provenientes de pesquisas da Pan-Amazônia.

Além de consolidar o intercâmbio intelectual, científico e interdisciplinar entre os pesquisadores, o Seminário impacta em diversos âmbitos, como no plano científico, social, cultural, educacional, tecnológico e de inovação.

“É importante enquanto construtor de diálogo entre a academia, os movimentos sociais e poderes públicos, na medida em que oferece diagnósticos valorizados sobre os processos socioculturais da Amazônia, sua gente, suas instituições e sua relação com o país e com o contexto internacional”, disse Iraildes Torres.

O SisCultura contará ainda com a oferta de nove minicursos: “Religião e Religiosidade na Amazônia”; “Gênero, Ecofeminismo e Práticas Sociais das Mulheres da Floresta”; “Ecoética e os Saberes Ecológicos na Amazônia”; “A Arqueologia no Alto Rio Negro: primeiras impressões”; “Os Indígenas, a Amazônia e os Desafios da Educação”; “Universidade e Pesquisa Interdisciplinar na Amazônia”; “Folkcomunicação, Tradição Ancestral e a Literatura Indígena Amazônica”; “Transculturalidade e os Povos Amazônicos”; “Estado, Conflitualidade e Cidadania”.

Para acompanhar o evento de forma on-line, basta acessar o Facebook do SisCultura: https://pt-br.facebook.com/ppgsca2020/.

As inscrições para o encontro podem ser feitas no endereço https://www.even3.com.br/5siscultura2022/.

Parev

O Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), Edital nº 002/2022, apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

Com informações da assessoria