Governo do Amazonas reativa Conselho Estadual de Energia

Seguindo as determinações do governador Wilson Lima, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), reativou e está reestruturando o Conselho Estadual de Energia (CEE). A abertura dos trabalhos foi realizada na terça-feira (04/04), na sede da secretaria, na avenida Urucará, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

O secretário da Sedecti, Pauderney Avelino, ressaltou que o colegiado criado pela Lei Estadual nº 3.782 de 20/07/2012, tem a finalidade de participar e contribuir na formulação e implantação da política energética do Estado do Amazonas.

“Estamos reativando este conselho para que a política energética seja desenvolvida. Temos um grande potencial sustentável no Amazonas e precisamos trabalhar por uma energia renovável que vai beneficiar a nossa população”, pontuou.

Os trabalhos do conselho serão coordenados pela Secretaria Executiva de Mineração, Energia, Petróleo e Gás (Semep), vinculada à Sedecti, e que vem desenvolvendo estratégias para implementação da política estadual de incentivo ao aproveitamento de fontes renováveis de energias e eficiência energética, segundo a Lei 5350/2020, contribuindo com a geração de conhecimento, novas tecnologias, estímulo ao uso de fontes renováveis, empregos e oportunidades de negócios neste setor.

Para o secretário Executivo da Semep, Marco Villela, esse trabalho deve envolver diferentes segmentos setoriais, do Governo e da sociedade, exigindo a criação de espaços para discussão pelos diversos atores.

“O conselho está sendo reativado porque ele é um instrumento que o Governo tem de impulsionar a política energética do Estado. Isso precisa ter braços na administração pública. Temos representantes da sociedade civil e academia. Esse conselho é aberto para que a sociedade se manifeste e os órgãos do Governo cooperem para que a política energética possa ser levada adiante”, destacou.

Além da Sedecti, também faz parte do conselho a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Associação Amazonense dos Municípios (AAM), e o Forum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Amazonas (Fopes).