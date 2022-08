Governo do Amazonas inaugura novas unidades do Prato Cheio em Novo Airão e Nhamundá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), inaugurou, nesta sexta-feira (12/08), mais duas unidades do Prato Cheio, nos municípios de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) e Nhamundá (a 383 quilômetros da capital).

Em Novo Airão, acompanharam a inauguração a primeira-dama do Estado, Taiana Lima, e o prefeito da cidade, Frederico Júnior.

“Hoje é um dia de muita felicidade para o município de Novo Airão. Nós temos muitas pessoas precisando, muitas famílias vulneráveis no nosso município, enfrentando as dificuldades pós-pandemia. São 400 famílias que, todos os dias, vão ter o direito de ter uma comida digna com um preço tão irrisório”, comemorou o prefeito Frederico.

Com as inaugurações, sobe para 38 o número de cozinhas e restaurantes populares em todo o estado. Dos 38 espaços, 31 foram inaugurados ao longo do último ano e, pela primeira vez na história, atendendo os municípios do interior, como explicou a secretária de Assistência Social, Kely Patrícia.

“No começo nós tínhamos sete unidades, apenas na capital. Hoje, com o Prato Cheio, nós inauguramos na primeira etapa novas 20 unidades no interior e, em Manaus, nós revitalizamos aquelas sete e inauguramos mais seis. Nesta segunda etapa, nós já temos novos três restaurantes populares na capital e, hoje, esses dois no interior, Novo Airão e Nhamundá. Esse é o Governo do Amazonas acolhendo a população que está em insegurança alimentar”, assinala a gestora.

As novas unidades irão funcionar na modalidade restaurante popular, servindo 400 refeições por dia, pelo valor simbólico de R$ 1.

Maria Saraiva, de 58 anos, foi uma das moradoras novo-airenses que aproveitaram a inauguração do restaurante para garantir a refeição do dia. Para a aposentada, o espaço chegou em boa hora e vai ajudar, especialmente, as pessoas que enfrentam o desemprego.

“Isso aqui vai ajudar muito a gente. Eu digo por mim, às vezes eu não tenho condições nem de comprar um pão para comer, e agora com essa ajuda nós não mais passamos necessidade, graças a Deus”, comentou Maria.

De janeiro a julho deste ano, o programa Prato Cheio já serviu mais de 1,1 milhão de refeições. Os espaços atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Programa

O Prato Cheio é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido a R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita, e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento de segunda a sábado, também das 11h às 13h. Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.