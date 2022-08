Governo do Amazonas entrega Campo do Pallet totalmente revitalizado no Jorge Teixeira

Complexo esportivo na zona leste beneficiará crianças e jovens da comunidade com atividades por meio do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci)

Buscando promover qualidade de vida, por meio do esporte e lazer, o Governo do Amazonas entregou completamente revitalizado o Campo do Pallet, ontem (2), no bairro Jorge Teixeira. O local foi identificado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), após visitas técnicas, para receber obras de revitalização, executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“A comunidade do Jorge Teixeira está muito feliz, essa ação de revitalização do Governo do Amazonas é de suma importância, porque investir nessas crianças, na estrutura, estamos investindo na segurança pública e, com certeza, o esporte vai direcionar esses jovens para um futuro melhor”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Entre os serviços de revitalização, o complexo esportivo recebeu a reforma no campo de futebol, troca de areia, nos banheiros, alambrados, gradis, construção de calçadas, muros e uma quadra para futevôlei, com a estimativa de 150 vagas.

Agora, os jovens frequentadores do Campo do Pallet poderão se matricular nas aulas do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), as turmas serão direcionadas para crianças de 8 a 17 anos, nas modalidades de futebol de campo e futevôlei.

Para o líder comunitário, Luciano Rodrigues, a reforma era um momento muito esperado por toda comunidade. “Esperamos por mais de 15 anos essa revitalização, graças ao Governo do Amazonas e representantes, veio essa reforma. Quem ganha com isso é todo nosso bairro, principalmente as crianças e jovens que frequentam o local”, ressaltou o líder comunitário.

Moradora há mais de 20 anos da comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, Íris Lima destacou a importância da revitalização. “Eu faço caminhada diariamente no local com os outros moradores. E, agora, com a reinauguração do campo, teremos um espaço melhor para realizar nossas atividades”, comentou Íris.

Obras concluídas

Em abril deste ano, o Campo do Buracão, localizado no bairro Lírio do Vale, zona oeste, e o Campo do Curió, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, foram entregues para a população totalmente revitalizados. Além desses, o Campo da Baixada Fluminense e Arena do Monte, ambos na zona norte; o CDC da Compensa, na zona oeste; e a Arena Passarinho, Campo do Florestão e o Campo do Teixeirão, na zona leste, também foram reformados.