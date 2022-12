Governo e Prefeitura lançam calendário de matrículas para ano letivo de 2023

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus divulgam o calendário de matrículas para acesso às redes públicas de ensino em 2023. O anúncio foi feito hoje (7), em coletiva de imprensa realizada na sede do Executivo Estadual, zona Oeste da capital. Os atendimentos serão de forma presencial e online, pelo site www.matriculas.am.gov.br.

A reserva de vagas será feita prioritariamente pelo site, tanto para rede de ensino municipal quanto para a rede de ensino estadual, nos 62 municípios. Além do site, todas as escolas das redes estadual e municipal de Manaus estarão abertas para atender o público que não tem acesso à internet.

Rematrículas

As rematrículas vão de 15 de dezembro a 5 de janeiro, realizada pela própria escola onde o estudante cursou o ano letivo de 2022, dispensando procedimentos por parte dos pais ou responsáveis. Não serão necessários atendimentos presenciais nestes casos. Todos os estudantes que estavam matriculados em 2022 já estão com suas vagas garantidas.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, explica que todo procedimento de matrícula será feito de forma on-line, sendo necessário a ida até a escola somente se houver algum problema de conectividade.

“Caso algum pai ou responsável não tenha acesso à internet, ele pode procurar qualquer uma de nossas escolas, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Essa é uma garantia de que os estudantes terão acesso à rede pública de ensino”, reitera Kuka Chaves.

Transferências

No dia 6 de janeiro, serão realizadas as transferências por reordenamento. Esse procedimento é feito pelas escolas e informado aos responsáveis. Nos dias 9 e 10 de janeiro, os pais ou responsáveis deverão confirmar as matrículas de maneira presencial.

Caso a escola selecionada para o reordenamento não seja a desejada, posteriormente, no período de transferência geral, os pais poderão buscar outra unidade de ensino pelo site.

Nos dias 11 e 12 de janeiro, o site estará aberto para a transferência de alunos com deficiências. De 13 a 16 de janeiro é a vez das transferências de todas as modalidades por meio do site.

Para confirmar a matrícula na escola solicitada no procedimento de transferência, será dado o prazo de três dias úteis para apresentação da documentação de maneira presencial, conforme orientações que estarão especificadas no site de matrículas.

Novas creches

A grande novidade para 2023 é a inauguração de mais seis creches, que vai dobrar o atendimento de crianças de 1 a 3 anos de idade, que foi anunciada pela secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, durante o evento.

“Com a entrega dessas seis novas creches, vamos conseguir oferecer 1.200 vagas para crianças de 1 a 3 anos de idade, mas ao longo do ano letivo a ordem do prefeito David Almeida é que a gente dobre esse número de vagas, que devemos chegar, pelo menos a 3 mil vagas novas”, disse Dulce.

Novos alunos

O cadastro para novos alunos em todas as modalidades de ensino ofertadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e Secretaria Municipal de Educação (Semed), pode ser feito por meio do site www.matriculas.am.gov.br.

Nos dias 11 e 12 de janeiro, o site estará aberto para matrículas de novos alunos com deficiência. Já nos dias 20 e 23 de janeiro é a vez dos alunos novos de todas as modalidades de ensino, anos e séries fazerem as reservas de vagas.

Aqueles que perderem todos os prazos poderão fazer os procedimentos que precisam no dia 24 de janeiro de 2023.

Tecnologia

Desenvolvido pela Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), o site matriculas.am.gov.br é totalmente responsivo e pode ser acessado por computadores e dispositivos móveis como tablets e smartphones. Nele, responsáveis e alunos encontram informações importantes como o calendário de matrículas, a relação das escolas, inclusive com a localização geográfica de cada uma delas, os documentos necessários para realizar a matrícula, além de uma área de perguntas e respostas com as principais dúvidas sobre o processo.

De acordo com o diretor-presidente da Prodam, Lincoln Nunes, o sistema de matrículas vêm passando por melhorias ano a ano. A principal novidade da versão 2023 é a internacionalização do site.

“Este ano, vamos contar uma ferramenta de inteligência artificial para garantir a disponibilidade do site sem interrupções ou paradas. Essa ferramenta vai poder identificar e informar possíveis falhas de operações e, em alguns casos, fazer correções automáticas”, afirmou Lincoln.

Cadastro

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. O sistema enviará um código para a caixa de entrada do e-mail informado, e esse código deve ser inserido na tela de cadastro inicial. Só depois dessa etapa será possível dar seguimento ao cadastro do responsável e do aluno.

Com informações da Seduc e da Semed