Governo do AM paga R$ 3,8 milhões em apoio à juta e malva para produtores do interior

Fortalecendo o setor primário, edital para fornecimento de sementes de malva também foi lançado

Beneficiando juticultores do Amazonas, o Governo do Estado pagou hoje (25), a maior subvenção de juta e malva desde o ano de 2019, com mais de R$ 3,8 milhões repassados para os produtores. A medida alcança 894 agricultores de 11 municípios que realizam o cultivo e tiram o sustento por meio das fibras.

O pagamento da subvenção é relativo à safra de 2022 e ocorreu durante cerimônia em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), reunindo juticultores que atuam na zona rural. Na ocasião, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) lançou um edital para credenciar agricultores, associações e cooperativas que forneçam malva.

A diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Michelle Bessa, explica que em 2022 foi pago R$ 0,60 por quilo de juta, o maior valor em três anos e que resultou no aumento histórico da subvenção. Ela destaca a importância do produto para as comunidades ribeirinhas do Amazonas.

“Essa fibra é utilizada para diversos produtos como sacos de café, várias empresas usam para bolsas, tem diversos produtos que são feitos com a juta, com esse material. Esse incentivo que o governo dá a esses produtores faz com que gere mais empregos, tenham mais renda e uma qualidade de vida melhor para esses produtores que estão cultivando, trabalhando com essa atividade”.

Produzindo a fibra desde os 10 anos de idade, Antônia dos Santos, 41, é moradora da comunidade Betel, na zona rural de Manacapuru. Ela conta que o cultivo da juta e malva foi repassado pelo pai, que também é juticultor. Hoje os conhecimentos são compartilhados para os nove filhos que também vivem da produção. Com o pagamento de R$ 9,6 mil da subvenção, Antônia faz novos planos para expandir a produção.

“Quero investir no meu terreno para comprar semente e plantar para eu colher. Todo ano a gente colhe a malva para ter dinheiro, e esse veio na hora certa. Dá uma alegria e felicidade para produzir muito mais com esse valor que eu recebi”, disse ela.

O pagamento contempla 894 produtores de 11 municípios: Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Nhamundá e Parintins. Os quatro municípios com os maiores índices de comercialização em 2022 foram Manacapuru (4.733.414,50 kg), Anamã (701.290,85 kg), Anori (270.881,95 kg) e Codajás (203.593 kg).

Pagamento histórico

O pagamento da subvenção da safra de 2022 é o maior desde 2019, quando o Governo do Estado efetuou o pagamento referente às safras de 2014/2015 até 2017/2018. Na ocasião foram injetados R$ 3,6 milhões na economia.

No ano seguinte, foi realizado um segundo pagamento, este de R$ 2,1 milhões, relativo às safras de 2015/2016 até 2018/2019. No ano passado, a subvenção da fibra resultou no pagamento de R$ 2,7 milhões.

A produção da fibra vegetal juta e da planta malva é uma das atividades de grande valor para a indústria têxtil. Cultivadas nas áreas de várzea, sem insumos químicos, elas representam uma alternativa ecológica para a confecção de embalagens, principalmente na substituição das sacolas plásticas.

Edital

Para fortalecer a cadeia produtiva, o Governo do Estado lançou no evento um edital de chamamento público para fornecimento de sementes de malva. O certame será no valor de R$ 500 mil para a compra de 10 toneladas de sementes de malva.

Conforme explica o secretário titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, a iniciativa do edital é inédita, uma vez que o Amazonas sempre dependeu da semente de malva produzida de forma extrativista no estado do Pará.

“No trabalho em parceria com a Universidade Federal do Amazonas foram feitos experimentos em campo, e hoje é possível, com tecnologia, com o apoio do governo, produzir sementes com até 600 kg por hectare. Com esse edital que o Amazonas lança agora no pagamento da subvenção, vai ser possível produzir a própria semente, e daí termos toda a cadeia da fibra vegetal concluída no Amazonas”, destacou o secretário.

O edital completo pode ser acessado no portal da Sepror (www.sepror.am.gov.br), pelo link https://bit.ly/3ArzIOB. Os interessados podem apresentar documentos a partir do dia 1º de outubro, e o edital ficará aberto para credenciamento até o dia 31 de outubro.

Os documentos deverão ser protocolados na sede da Sepror, localizada na avenida Carlos Drummond de Andrade, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, das 8h às 14h, ou pelo endereço edital.seapaf@sepror.am.gov.br.