Governo Bolsonaro tentou entrar com joias de R$ 16,5 milhões de forma ilegal no Brasil

No pacote havia colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes; as joias foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021

O governo de Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias com diamantes avaliadas em 16,5 milhões de reais, um presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. A informação foi divulgada hoje (3), pelo jornal O Estado de S. Paulo.

As joias foram entregues à comitiva brasileira em outubro de 2021, quando Jair Bolsonaro viajou à Arábia Saudita. Elas foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Tratavam-se, segundo o jornal, de colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes. Na alfândega do aeroporto, um agente decidiu reter as joias, uma vez que, no Brasil, é necessário declarar à Receita Federal a entrada de qualquer bem cujo valor supere mil dólares.

A publicação relatou a ocorrência de quatro tentativas do governo Bolsonaro em dois meses de reaver as joias – a última delas em 29 de dezembro, três dias antes de o ex-capitão deixar a Presidência.

De acordo com a Receita, as compras que ultrapassarem a cota de isenção devem ser declaradas. O imposto de importação a ser pago é no valor de 50% sobre o excedente.

Quando o passageiro omite o item, como foi o caso do assessor do governo, tem de pagar também uma multa adicional de 25% do valor. Ou seja, se quisesse reaver as joias, Bolsonaro teria de desembolsar cerca de 12 milhões de reais.

Com informações da Carta Capital