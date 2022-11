Wilson Lima ressalta a importância do MP-AM para a construção de uma sociedade mais justa

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a importância do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, durante a posse do procurador-geral do Estado do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, que foi reconduzido ao cargo para chefiar o órgão por mais dois anos, nesta terça-feira (01/11).

“Hoje a festa é do doutor Alberto Nascimento, festa entre aspas porque quando se ocupa um cargo desses não se está procurando a alegria ou a felicidade. Mas se está aqui pelo propósito de contribuir para uma sociedade cada vez mais justa”, completou.

A solenidade foi realizada no Teatro Amazonas e contou com diversas autoridades locais dos três poderes. Ele foi o mais votado para compor a listra tríplice, com 113 votos. Em setembro, Wilson assinou o decreto reconduzindo Alberto ao cargo para que ele continue presidindo o órgão, pelo biênio 2022-2024.

O governador ressaltou que, ao reelegerem Alberto Nascimento para um novo mandato, os membros do Ministério Público demostraram um merecido reconhecimento ao trabalho realIzado pelo procurador, que presidiu o órgão no biênio 2020-2022.

“O doutor Alberto trabalhou no sentido de valorizar os servidores da instituição, no controle dos gastos, mas sobretudo naquilo que é competência do Ministerio Público, que é ser fiscal da lei, guardião dos direitos individuais e coletivos”, disse o governador.