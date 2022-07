Governador vistoria obras do parque onde será realizada a Expoagro a partir de 2023

Com investimentos de R$ 18,9 milhões, espaço será referência para o setor primário em relação a grandes eventos

O governador Wilson Lima vistoriou ontem (11), as obras do Parque de Exposição Agropecuária Doutor Eurípedes Ferreira Lins, espaço que vai abrigar de forma definitiva a maior feira agropecuária do Amazonas, a Expoagro, já a partir de 2023. A obra tem investimentos de R$ 18,9 milhões e o local será referência para o setor primário, fortalecendo a realização de eventos que gerem novos investimentos e capacitação de produtores.

O parque está localizado no quilômetro 2 da Rodovia BR-174, em um terreno doado ao Governo do Estado pelo Governo Federal.

Com o novo espaço, agora permanente, encerra-se um problema vivido durante anos quanto as incertezas sobre a realização da festa, que só em 2021 movimentou R$ 103 milhões em negócios e capacitou mais de 950 produtores.

“Quando eu assumi o governo, em 2019, a feira não era realizada e também havia uma indefinição muito grande em relação ao local. A partir do ano que vem, a feira já vai ser realizada aqui nesse espaço. A feira é importante porque o produtor pode expor aqui o seu produto, o seu animal. É o momento em que ele consegue fazer negócios, e esse espaço não será usado apenas para a feira. Durante o ano todo haverá atividade do setor primário”, disse o governador.

Atualmente, está em andamento o serviço de terraplanagem do terreno. O projeto inclui, ainda, pavimentação, drenagem, rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto, rede elétrica e iluminação pública, alvenarias e estruturas de concreto, reservatório metálico, urbanização, paisagismo, construção de muro de proteção, dentre outros.

Estrutura moderna

Wilson Lima destacou a moderna estrutura que o parque vai proporcionar aos produtores e ao público que for à feira. O local vai dispor de pista de rodeio, pista de vaquejada, currais, depósito de ração, fazendinha, parques de diversão, pátio de manobras e quatro estacionamentos, praça de alimentação, refeitório, pavilhão de exposição, baias para expositores, dois pavilhões para animais de grande porte, aquário, museu de pesca, prédio para administração e serviço de defesa animal e sanitária.

O produtor rural da comunidade Novo Paraíso, Olimpio Faleiro, de 53 anos, disse que o espaço será importante para o fortalecimento do trabalho dos produtores locais. “Essa área ficou muito apropriado aqui, para a agricultura de um modo geral, para a agropecuária. Essa obra vai impactar a cidade de Manaus, o estado do Amazonas que é uma obra realmente bem feita”, disse.

Acesso facilitado

Para acesso e circulação, o parque irá dispor de seis vias e saída para a BR-174; duas rotatórias; uma perimetral e cinco vias principais, com sete metros de largura cada uma; e ainda cinco ruas destinadas aos expositores.

Feira de exposição

A tradicional Expoagro conta com grandes exposições do setor primário voltadas à comercialização de máquinas e equipamentos específicos para o agronegócio, como tratores e colheitadeiras, venda de hortifrutigranjeiros, shows e espetáculos que acompanham estas exposições, como rodeios e vaquejadas.

No parque haverá, também, a exposição de animais de pequeno e grande porte, leilões, atividades equestres, além de festival gastronômico e de vasta programação cultural, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Pavimentação

O governador também vistoriou as obras de pavimentação do Ramal do Frederico Veiga que possui 3,48 quilômetros de extensão. A via recebe serviços de drenagem profunda, terraplenagem, compactação de aterro, pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, o CBUQ e sinalização horizontal e vertical.

Da Redação