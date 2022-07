Governador de Pernambuco é o mais mal avaliado, revela ranking

O governador socialista de Pernambuco, Paulo Câmara, é o campeão absoluto em desaprovação dos seus próprios cidadãos, segundo aponta o ranking do Instituto Paraná Pesquisas, com base em levantamentos realizados nos Estados desde junho. Segundo esse ranking, o governo Paulo Câmara (PSB) é desaprovado por quase 70% (exatos 69,5%) dos seus eleitores. Em 2º lugar na desaprovação está o catarinense Carlos Moisés, alvo de processos de impeachment, bem atrás, com 44,5%.

Baixa aprovação

Apesar dos problemas que enfrentou, Carlos Moisés soma 50% de aprovação dos cidadãos de Santa Catarina. Só 25,4% aprovam Câmara.

Os bem avaliados

Os dois governadores de maior aprovação são o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 64%, e o baiano Rui Costa (PT), com 63,7%.

Mandam bem

Ratinho Junior (PSD), do Paraná, é o 3º no ranking positivo, com 63% de aprovação, e o alagoano Paulo Dantas (MDB), em 4º, tem 58,3%.

Herança bendita

Novos governadores, como Dantas, herdaram a avaliação de eleitos em 2018. No Ceará, Izolda Cela (PDT), herdou o cartaz de Camilo Santana.

