Governador afastado de Alagoas, Paulo Dantas enriqueceu 2.585% na política

Afastado do cargo de governador de Alagoas, sob suspeita de corrupção, o candidato à reeleição Paulo Dantas (MDB) enriqueceu 2.585%, após ser reeleito prefeito de Batalha (AL), passando pela eleição como deputado estadual, até vencer a eleição indireta no Legislativo para o cargo de governador-tampão, que exercia até ontem (11). Desde que conquistou seu primeiro mandato como prefeito do município sertanejo, há 18 anos, o candidato a governador de Alagoas que foi alvo da Operação Edema acumulou R$ 5,1 milhões em patrimônio.

Em 2004, quando se candidatou e foi eleito para o primeiro mandato, o governador afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não declarou possuir bens. E após quatro anos como prefeito, declarou R$ 191,4 mil como patrimônio em 2008, e saltou para os R$ 5,1 milhões declarados neste ano de 2022. (Veja detalhes ao final da reportagem)

No intervalo da evolução dos bens de Paulo Dantas, o político também ocupou cargo comissionado na Assembleia Legislativa de Alagoas, entre o fim de seu segundo mandato de prefeito, até ter sido eleito deputado estadual, em 2018. Como parlamentar, ele foi sucessor político do pai, Luiz Dantas, ex-presidente do Legislativo que acusou o próprio filho, em 23 de setembro, de o trair, coordenando de um esquema de “rachadinha” sem seu conhecimento, enquanto o assessorava.

Entre 2008 e 2018, a evolução patrimonial de Paulo Dantas foi de 316,19% em seus bens, que passou de exatos R$ 191.400,00, para R$ 796.585,48. E voltou a crescer vertiginosamente, no patamar de 645,17%, entre o valor declarado na ocasião de sua eleição como deputado estadual, em 2018, e os R$ 5.139.384,67 informados na atual candidatura à reeleição, no mesmo ano em que foi eleito pelos colegas deputados como governador-tampão, após a renúncia do ex-governador Renan Filho (MDB).

Rivais perderam patrimônio

Enquanto Paulo Dantas enriqueceu, seu adversário no 2º turno, senador Rodrigo Cunha (União Brasil), reduziu 7,16% em seu patrimônio (hoje de R$ 515,2 mil), desde que ingressou na política, sendo eleito deputado estadual, em 2018.

Outro rival de Dantas no 1º turno, o senador Fernando Collor (PTB-AL), reduziu cerca de 70% no patrimônio, passando dos R$20,6 milhões de 2018, para R$ 6,2 milhões declarados à Justiça Eleitoral nestas eleições.

O Diário do Poder fez contato com três assessores do governador afastado Paulo Dantas, para obter seu posicionamento sobre sua evolução patrimonial. E não obteve respostas da assessoria de sua campanha, ao questionar qual atividade lhe garantiu tal evolução patrimonial de R$ 4,9 milhões, entre 2008 e 2022.

Evolução milionária

Veja os dados declarados pelo próprio Paulo Dantas, ao registrar suas candidaturas. Informações que podem ser conferidas no sistema DivulgaCand da Justiça Eleitoral:

– Em 2004: Sem patrimônio declarado quando candidato a prefeito de Batalha (PMDB)

– Em 2008: R$ 191.400,00 em patrimônio declarado, ao ser eleito prefeito de Batalha (PMDB):

– Uma Pagero – R$ 77.000,00

– Um carro Fiat Idea – R$ 44.400,00– Um apartamento em Maceió – R$ 70.000,00

– Em 2018: R$ 796.585,48 em patrimônio declarado, ao ser eleito deputado estadual (MDB):

– Pajero HPE 3.2 diesel, ano 2015/2016 – R$ 194.779,00

– Imóvel rural, denominado Campo Verde, no município de Batalha – R$ 100.000,00

– Saldo VGBL Itaú – R$ 12.297,76

– Plano Itaú Capitalização – R$1.142,64

– Apartamento 203, Edf. Dionísio Albuquerque – R$ 486.216,67

– Poupança Ouro Banco do Brasil – R$ 55,11

– Ourocap Torcida – R$ 2.094,30

– Em 2022: R$ 5.139.384,67 em patrimônio declarado, como candidato a governador (MDB):

– Depósito bancário em conta corrente no País – R$ 24.396,56

– Previdência – R$ 61.015,44

– Apartamento – R$ 486.216,67

– VGBL – R$ 617,67

– Depósito bancário em conta corrente no País – R$ 347.109,15

– Outro bens e direitos – R$ 369.414,91

– Apartamento – R$ 1.850.000,00

– Apartamento – R$ 1.400.000,00

– Depósito bancário em conta corrente no País – R$130.038,91

– Aplicação em Renda Fixa – R$ 1.160,45

– Imóvel rural – R$ 100.000,00

– Outros bens e direitos – R$369.414,91

*Com Diário do Poder