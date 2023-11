Google anuncia iniciativas para combater a crise climática em cidades brasileiras

Em um evento realizado nesta quarta-feira, intitulado “Sustentabilidade com o Google – Cidades”, a gigante tecnológica apresentou uma série de iniciativas e tecnologias destinadas a auxiliar autoridades, organizações e cidadãos brasileiros na luta contra as mudanças climáticas e na construção de um futuro mais sustentável.

Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, destacou o compromisso da empresa em utilizar tecnologias, especialmente a inteligência artificial (IA), para conectar as pessoas a informações confiáveis e ajudar na consecução das metas de sustentabilidade

Uma pesquisa recente encomendada pelo Google ao Boston Consulting Group (BCG) revelou o potencial transformador da inteligência artificial no combate às mudanças climáticas. Os resultados indicam que a IA pode contribuir para a mitigação de 5 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa até 2030, equivalente às emissões anuais da União Europeia.

No evento, o Google detalhou o projeto Green Light, uma iniciativa do Google Research que utiliza IA para otimizar semáforos em cidades brasileiras. O Rio de Janeiro é pioneiro na América Latina ao aderir à iniciativa, em parceria com a CET-Rio, seguido por Campinas (SP) em 2024, em colaboração com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Os resultados preliminares são promissores, sugerindo a redução de paradas de veículos em 30% e diminuição das emissões nos cruzamentos em mais de 10%, o que pode representar uma economia significativa de combustível e uma redução expressiva nas emissões de CO₂.

Além disso, o Google anunciou uma parceria com o Centro de Operações do Rio (COR-Rio) para identificar e medir as fontes de emissões de gases poluentes na cidade. A utilização do Environmental Insights Explorer (EIE), que combina IA e imagens aéreas, permitirá análises detalhadas e identificação de oportunidades para a redução de gases de efeito estufa e poluição.

Alertas climáticos e previsão de inundações

De olho nas mudanças climáticas, o Google implementou alertas para calor extremo em sua ferramenta de busca, fornecendo informações e links úteis para a população em regiões afetadas. Com eventos climáticos extremos em ascensão no Brasil, como ondas de calor, secas e enchentes, a empresa desenvolveu o Alerta de Previsão de Inundações em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.

Esse avanço em IA já enviou mais de 2 milhões de notificações sobre enchentes ribeirinhas e mais de 250 alertas disponíveis na Busca e no Google Maps, impactando mais de 9 milhões de brasileiros. A previsão de enchentes será expandida para mais 40 localidades até o final do ano.

Conectando empresas a uma agenda sustentável

• Durante o evento, o Google revelou uma nova edição de sua pesquisa, encomendada à MindMiners, sobre a percepção dos brasileiros em relação às práticas ambientais, sociais e de governança das empresas, conhecidas como ESG.

• Os resultados indicam um crescimento no conhecimento da sigla, com 27% dos brasileiros já familiarizados com o termo.

• Mais significativamente, 83% dos entrevistados valorizam empresas e marcas comprometidas com a agenda ESG, considerando fundamental a atuação dessas organizações na minimização de impactos negativos no meio ambiente e na construção de um mundo mais justo e responsável.

Com informações do Olhar Digital