Golpe do Pix: criminosos usam dados de clientes e tocam música do Itaú

Um novo golpe envolvendo o Pix virou assunto nas redes sociais nesta semana. Nos últimos dias, vários usuários do serviço de transferências e pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central (BC) relataram que foram alvos da nova estratégia de criminosos para acessar dados dos clientes e dar golpes.

O tema ganhou destaque a partir de uma publicação feita pela jornalista Marcella Centofanti. Na terça-feira (7/2), ela relatou ter recebido uma ligação de um homem que se dizia funcionário do Itaú e a informou que sua conta havia sido invadida – e bloqueada, como medida de segurança.

Com tom de voz sereno, o falso funcionário do Itaú deu dados sobre o extrato bancário de Marcella, inclusive detalhando as suas últimas transações. Durante a ligação, foi utilizada até uma música similar àquela que toca nas ligações telefônicas oficiais do banco, o que não gerou qualquer suspeita.

FONTE: Metrópoles