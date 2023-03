Goleiro Bruno vira coach: vai trabalhar a mente dos seus clientes

O goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, agora tem outra atividade: é coach esportivo, responsável por trabalhar a mente de profissionais de alto rendimento e equipes, com ênfase na disciplina.

Ele mesmo, com a ajuda de amigos, vem divulgando a novidade por meio das redes sociais. Bruno chegou a fazer um curso intensivo online para adquirir a habilidade.

Depois de ter migrado para o regime semiaberto em 2019, Bruno ainda se mantém no futebol, atuando como goleiro amador em eventos por cidades do Estado do Rio.

Em junho de 2010, quando jogava pelo Flamengo e tinha seu nome cotado para a Seleção brasileira, Bruno foi declarado suspeito pela Polícia Civil de Minas Gerais pelo desaparecimento de Eliza, com quem teve um filho.

Em março de 2013, sua condenação foi anunciada pela Justiça de Minas por homicídio triplamente qualificado, cárcere privado, sequestro e ocultação de cadáver.

