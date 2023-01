Gloria Perez reage contra crítica dura a Picon: ‘Crueldade, intolerância e falta de empatia’

Autora da novela das 21h da Globo enfrenta jornalistas e telespectadores irritados com ‘Travessia’

Na noite de ontem (17), Gloria Perez comentou um post de ‘Veja’ no Facebook a respeito de sua novela.

Com o título ‘A cena de Jade Picon que resume o fiasco de ‘Travessia’’, a nota do colunista Valmir Moratelli afirma que o folhetim se tornou “um eterno ‘blábláblá’ sem qualquer sentido”.

A autora reagiu com um comentário. “Vocês não se envergonham desse exercício diário de crueldade, intolerância e falta de empatia?”, escreveu.

A intenção óbvia da dramaturga foi defender, além de si mesma, a estreante Jade Picon, 21 anos, que interpreta Chiara, a rival da protagonista Brisa (Lucy Alves).

Inexperiente, a então influencer aceitou a oportunidade de ouro oferecida pela Globo. Desde a estreia do folhetim, em 10 de outubro, tem sido diariamente criticada na imprensa e nas redes sociais por sua atuação.

A performance estava realmente ruim nos primeiros capítulos. Hoje, Jade transmite mais segurança em cena e consegue delimitar melhor os sentimentos e as reações conflitantes de sua personagem.

Seria desonesto não admitir que há explícito sadismo em atacar Jade Picon pelo ranço despertado por ela como vilã no ‘BBB22’ e por simbolizar pessoas beneficiadas por privilégios.

Contra Gloria Perez pesa o antibolsonarismo. Ainda que não tenha declarado voto, a autora recebeu o rótulo de apoiadora do ex-presidente na eleição e tem sido associada ao discurso da direita radicalizada.

Anteriormente, ela rebateu outras postagens contra seu trabalho atual no horário nobre da Globo. Em uma ocasião, insinuou que alguns telespectadores não compreendiam ‘Travessia’ por falta de atenção à trama.

Após 86 capítulos exibidos, a novela está com média de 23 pontos no Ibope. No mesmo período, a antecessora ‘Pantanal’ marcava 29.

Com informações da Sala de TV