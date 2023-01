Globo não vai renovar com Cássia Kis após ‘Travessia’; atriz já planejava aposentadoria

Conforme adiantou esta coluna de Splash em outubro do ano passado, a atriz já havia falado sobre se aposentar e não fazer mais novelas inteiras, porém se colocou à disposição para participações e séries mais curtas.

A emissora não confirma o motivo, mas segundo fontes desta coluna, as polêmicas em que Cássia se envolveu recentemente foram decisivas para a decisão.

Procurada, a Globo disse “não comentar especulações”.

Denúncias por gritos e destrato

Um grupo de funcionários da Globo se reuniu para denunciar no Departamento de Compliance o comportamento da atriz não só durante as gravações de “Travessia” (TV Globo), mas também da série “Desalma” (Globoplay). Os funcionários denunciaram que Cássia grita e destrata colegas, inclusive com comentários preconceituosos. Foram mais de 10 funcionários que realizaram as denúncias.

Cássia disse a esta coluna em entrevista recente que se via em outros modelos de trabalho que não fosse uma novela:

“Sabia que minha história nas novelas estava perto do fim, e quando veio um convite e vi que era da Glória, pensei: ‘Ela é o ícone da telenovela. Ninguém faz o que ela faz. É a única que escreve novela de verdade’. Aí veio a decisão de parar após ‘Travessia’.”

A intérprete de Cidália na trama das nove continuou:

“Estou muito velha para acabar? Não, não estou. Mas estou cansada. Quero fazer outras coisas e tenho chance. Quero ter outra vida. Tenho 64 anos, aparento 90. Uma vida de novela toma muito tempo.”

Com informações do Uol