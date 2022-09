Globo ganha “final dos sonhos” para audiência com transmissão de Flamengo x Corinthians

A classificação do Corinthians para a decisão da Copa do Brasil, confirmada após a vitória sobre o Fluminense por 3 a 0 na noite de hoje (15), oficializou uma “final dos sonhos” para a Globo transmitir em outubro para todo o país. Com Flamengo x Corinthians, a emissora vai ter a chance de bater recordes de audiência da temporada em São Paulo, no Rio de Janeiro e no PNT (Painel Nacional de Televisão).

Com as duas maiores torcidas do país em campo levantando os índices no Ibope nas duas principais praças em termos de população (SP e RJ), os índices nacionais da Globo devem subir em um momento vital do calendário: a cerca de um mês do início da Copa do Mundo, que o canal terá com exclusividade em TV aberta este ano.

A Globo sofreu com perdas de direitos de transmissão de competições disputadas em mata-mata, formato que intensifica a audiência nos jogos mais decisivos. Paulistão e Cariocão, por exemplo, foram da Record. A Libertadores está em seu último ano no SBT. O Mundial de Clubes, que teve a participação do Palmeiras, acabou exclusivo da Band.

Foi justamente esse último exemplo que impediu a Globo de ter a maior audiência com futebol em São Paulo até o mês de agosto. Os 28 pontos de média que a Band marcou em fevereiro com a final entre Palmeiras e Chelsea, vencida pelo time inglês na prorrogação, só foram superados no mês passado justamente pela Copa do Brasil, quando o Corinthians bateu o Atlético-GO por 4 a 1 no jogo da volta, virando uma derrota por 2 a 0 na ida, jogo que rendeu 29 pontos à emissora carioca.

No Rio de Janeiro, a maior audiência do ano também foi marcada pela Globo na Copa do Brasil em uma virada de mata-mata. O Flamengo se classificou nas oitavas de final contra o Atlético-MG vencendo o jogo da volta por 2 a 0 no Maracanã após levar 2 a 1 na ida. O duelo disputado no RJ marcou 39 pontos de média.

No Painel Nacional de Televisão, que é a média das 15 praças onde o Ibope mede a audiência no Brasil, o recorde atual também pertence à Copa do Brasil. Foi com o jogo de ida da semifinal, quando o Flamengo venceu o São Paulo no Morumbi por 3 a 1 e encaminhou a vaga na decisão. Na ocasião, a Globo registrou 27 pontos na audiência nacional.

Agora, os dois protagonistas dos recordes em São Paulo e Rio de Janeiro vão se encontrar em um jogo ainda mais importante, a final da Copa do Brasil, a ser disputada em partidas de ida e volta provavelmente nos dias 12 e 19 de outubro. Uma chance que a Globo esperava há muito tempo para bombar seus índices e, quem sabe, voltar a fazer uma média acima dos 30 pontos em SP, algo que não ocorre desde a final do Paulistão 2021 (32 pontos no título do São Paulo contra o Palmeiras, na época).

Flamengo x Corinthians é a maior audiência do SBT no ano

Por concorrer diretamente com a novela “Pantanal”, uma missão praticamente impossível, o SBT não conseguiu ser notícia por vencer a Globo quando teve a chance de transmitir um duelo Flamengo x Corinthians valendo pela Libertadores neste ano.

Os dois jogos acabaram em segundo lugar no Ibope, graças à estratégia global de esticar o capítulo da produção para evitar a ultrapassagem na audiência.

Mesmo assim, os dois jogos foram as maiores audiências do SBT em todo o ano de 2022 até agora. O jogo de ida marcou 22,3 pontos de média em SP e 19,5 no PNT. O de volta rendeu 24,5 no RJ.

