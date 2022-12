Globo encerra transmissão da Copa do Catar com os maiores picos de ibope em 10 anos

Com a Argentina campeã no Catar, o Grupo Globo se despede da Copa do Qatar com índices de audiência históricos. O time sul-americano se tornou tricampeão do mundo.

Na TV aberta, os jogos do Brasil no Catar chegaram a registrar 82% de “share” (82 em cada 100 TVs ligadas no país). Na TV paga, o SporTV foi canal mais visto desde o início da competição.

Em alguns jogos do Brasil, a TV da família Marinho chegou a dar os maiores índices de audiência desde o último capítulo de “Avenida Brasil” (2012).

Como o “Notícias da TV” antecipou, apesar de ter prejuízo financeiro com a competição (que ela tinha direitos exclusivos nas TVs aberta e paga), a exibição da Copa superou as expectativas da emissora em termos de público e mexeu com a audiência (para mais) até nas 24 horas do dia.

Argentina (Tri) Campeã

Segundo a prévia de audiência nacional, o ibope da Globo partida final no Qatar, neste domingo (18) foi de 36 pontos e 65% de “share” (40 pontos de pico).

O SBT, com o “Domingo Legal” de Celso Portiolli, conseguiu heróicos 3,0 pontos e 5,5%% de “share”, ficando na vice-liderança.

Em terceiro, a Record com 1,5 ponto e 2,8% de “share”. Band e RedeTV ficaram nas redondezas do traço (0,1 ponto).

Lembrando que esses dados são da medição que a Kantar Media faz em tempo real. Os resultados consolidados só serão divulgados amanhã.

Com informações da Coluna Ricardo Feltrin / Uol