Globo deu carta branca para looks de Deborah Secco e aprovou repercussão na internet

Desde que os looks personalizados de Deborah Secco para a cobertura da Copa do Mundo no SporTV viralizaram, muita gente se questionou se a atriz tinha pedido aprovação para a Globo para customizar o uniforme da emissora, transformando, como falaram nos bastidores, em “abadá”.

Esta coluna de Splash apurou que a Globo não só deu carta-branca para Deborah, como também ajudou na criação dos looks. O estilista Erick Maia, responsável por 29 looks customizados para a atriz, contou com os pitacos das figurinistas da emissora.

A repercussão, que apontou ousadia de Deborah, também foi aprovada pela Globo. Nos bastidores, o que se houve é que a atriz fez muito bem em dar seu estilo para a participação como comentarista famosa no mundial de futebol.

A atriz também tem tirado de letra as críticas que enfrentou nas redes sociais, inclusive por uma jornalista da Globo. Ela repostou mensagens de apoio que recebeu de outras famosas juntamente com a frase “Sobre o que acredito. Sobre como penso”.

O look de Deborah na edição de estreia do “Tá na Copa” foi alvo de críticas incluindo de páginas famosas, como “Quebrando Tabu”. A conta levantou debate sobre o visual escolhido pela atriz, e depois apagou o post afirmando que havia passado uma mensagem diferente da pretendida por eles.

Além da roupa, esta coluna de Splash apurou que alguns funcionários e colaboradores mais antigos, entre apresentadores e repórteres, estão incomodados com o fato de Deborah receber uma atenção a mais nos bastidores. A atriz vem sendo “paparicada”, algo que figurões do esporte jamais experimentaram.

Com informações do Uol