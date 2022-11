Gisele Bündchen faz fila andar e engata romance com professor de jiu-jitsu brasileiro

A fila andou! Recém separada, a brasileira Gisele Bündchen já está vivendo um novo romance. Conforme publicou o jornal ‘Extra’, a modelo está se envolvendo com um brasileiro, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Gisele esteve casada por 13 anos com com Tom Brady, jogador de futebol americano.

De acordo com a reportagem, o novo affair de Bündchen vive em Miami, nos Estados Unidos, onde a modelo também mora. Amigos em comum dos dois já sabem do romance, no entanto, Gisele e Joaquim preferem manter a discrição.

Joaquim e Gisele já posaram juntos em um ensaio fotográfico para a revista ‘Dust Magazine’. O professor de jiu-jitsu, de 34 anos, é amigo de famosos como Malvino Salvador e Kyra Gracie. Ele teve um namoro, anos atrás, com Carol Buffara, musa fitness.

Separação

Gisele e Tom Brady estiveram juntos por 13 anos, e neste ano, os dois anunciaram que tomaram a decisão de pedir divórcio. Eles se separaram de ‘forma amigável’ de revelaram que a prioridade sempre foi e continuará sendo os dois filhos. A modelo brasileira chegou a revelar que a decisão de terminar o casamento não foi fácil, mas que os dois acabaram se distanciando.

*Com informações de IG