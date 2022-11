Gisele Bundchen comenta foto de Tom Brady depois do divórcio

Gisele Bündchen, 42, chamou a atenção dos usuários do Instagram ao comentar uma publicação do seu ex-marido, Tom Brady, 45.

Os dois anunciaram o divórcio no último dia 28 de outubro, depois de 13 anos casados. No entanto, ao que tudo indica, eles continuam se dando bem.

No início da semana, Brady compartilhou uma foto de seu filho mais velho, John “Jack” Edward, 15, jogando futebol americano. “Minha inspiração”, escreveu.

Nos comentários, Gisele respondeu de maneira singela, mas fofa: a modelo publicou um coração vermelho.

O anúncio da separação foi feita por publicações nas redes socais do então casal.

“É com muita gratidão pelo nosso tempo juntos que Tom e eu assinamos nosso divórcio de forma amigável. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração”, escreveu a modelo.

“Vamos continuar colaborando para dar a eles o amor, o carinho e a atenção que eles tanto merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, ao mesmo tempo em que obviamente é difícil passar por isso, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e sempre desejo apenas o melhor ao Tom.”

“Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada neste momento sensível”, concluiu Gisele.

Tom Brady também se pronunciou: “Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos o nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão de forma amigável, e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Fomos abençoados com filhos maravilhosos que vão continuar sendo o centro do nosso mundo. Vamos continuar trabalhando juntos como pais para garantir que eles recebam o amor e atenção que merecem”.

“Chegamos à decisão de terminar o casamento após muita consideração. É claro que fazer isso é dolorido e difícil, como é para muitas pessoas que passam por isso todos os dias ao redor do mundo. Mas desejamos o melhor um ao outro enquanto seguimos os novos capítulos de nossas vidas que ainda serão escritos.”

*Com informações de Uol