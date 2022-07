Ginásio Renné Monteiro é sede da Copa Wallace Benjamim de Voleibol

Buscando elevar o nível dos atletas do vôlei amazonense, o Ginásio Renné Monteiro recebe neste sábado (09/07) e domingo (10/07), às 8h, a Copa Aberta Wallace Benjamim de Voleibol sub-17 e sub-18. A competição tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e contará com 10 equipes na disputa.

O campeonato faz parte do calendário oficial da federação e vai contar com equipes nos naipes masculino e feminino, durante os dois dias de evento. Os times serão formados por 12 integrantes, divididos em titulares e reservas que disputarão o mais alto lugar no pódio.

Entre os times que participarão da competição, dois destaques que estarão disputando são as equipes do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre e da Universidade Nilton Lins. Em maio, ambas as equipes tiveram atletas dos seus times se destacando no Campeonato Brasileiro de Vôlei em Saquarema (RJ), e colocando o Amazonas na divisão especial do vôlei nacional.

Jiu-jitsu

Movimentando o cenário das artes marciais, no sábado (09/07) e domingo (10/07), na Arena Amadeu Teixeira, às 8h, acontece a 35ª edição da Copa Oswaldo Alves de Jiu-Jitsu Gi e Nogi. O campeonato é organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM), e a expectativa é que mais de 900 atletas participem da competição, com objetivo de preparar os atletas para futuras competições e pontos no ranking estadual.

No sábado, as disputas serão nas categorias Infantil e Juvenil, nas faixas Brancas e Graduados. No domingo, enfrentam-se os atletas das categorias Absolutos Adulto, Máster e Graduados.

Basquete

No sábado (09/07), a Vila Olímpica de Manaus será palco da nona edição do Circuito 3×3 de Basquete. As disputas iniciam às 8h. Com mais de 100 atletas inscritos, o campeonato acontecerá nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub-20, Adulto e Máster 40. O evento acontece a cada dois meses e visa qualificar os atletas para competições nacionais e elevar o nível de pontuação no ranking regional.

Vôlei de Areia

Também na Vila Olímpica de Manaus, no sábado (09/07) e domingo (10/07), às 8h, acontece o Circuito Amazônia de Vôlei de Praia Adulto Masculino, organizado pela Federação Amazonense de Voleibol (FAV). Com duplas do Maranhão, Tocantins, Roraima, Rondônia entre outros, a competição anual tem como objetivo a classificação para a última etapa do Circuito Brasileiro de Voleibol Aberto, que reúne as melhores equipes do Brasil, na modalidade.

Jiu-Jitsu Paradesportivo

No domingo (10/07), no Centro de Convenções Vasco Vasques, às 10h, acontece a terceira edição do Regional Norte de Parajiu-Jitsu Desportivo, com a expectativa de reunir 100 atletas do paradesporto na competição, nas categorias do Infantil ao Máster.

Organizada pela Federação Amazonense de Jiu-jitsu Paradesportivo do Amazonas (FAJJP) e o Instituto Paradesportivo do Amazonas (IPA), a competição visa qualificar os atletas de alto rendimento da modalidade, representantes do Amazonas, em competições nacionais e internacionais, além de elevar a pontuação no ranking regional para os atletas iniciantes do jiu-jitsu.

Futebol

Direto da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no sábado (09/07), às 15h, o time 3B Sport enfrenta a equipe Barcelona (RO), pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro Série A3 Feminino, na partida fora de casa a equipe amazonense venceu por 1 a 0, o time de Rondônia. Com esse resultado, a equipe amazonense pode até empatar, e ainda assim estará na próxima fase da competição.

Em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no domingo (10/07), o São Raimundo enfrenta o Rio Branco (AC), no Estádio Ismael Benigno, às 15h. A equipe amazonense ocupa a terceira posição, com 20 pontos, e está a uma vitória de garantir a vaga para a segunda fase da competição, enquanto o time acreano está na segunda posição, com 24 pontos.

Confira agenda completa:

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Copa Wallace Benjamim de Voleibol

Data e hora: Sábado (09/07) e domingo (10/07), às 8h

Organizador: Federação Amazonense de Voleibol (FAV)

Vila Olímpica

Competição: Circuito 3×3 de Basquete

Data e hora: Sábado (09/07), às 8h

Organização: S&M

Competição: Circuito Amazônia de Vôlei de Praia

Data e hora: Sábado (09/07) e domingo (10/07), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Voleibol (FAV)

Arena da Amazônia

Competição: 3B Sport e Barcelona (RR)

Data e hora: Sábado (09/07), às 15h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Competição: 3ª edição do Regional Norte de Parajiu-Jitsu Desportivo

Data e hora: Domingo (10/06), às 10h

Organizador: Federação Amazonense de Jiu-jitsu Paradesportivo do Amazonas (FAJJP) e o Instituto Paradesportivo do Amazonas (IPA)

Estádio Ismael Benigno

Competição: São Raimundo e Rio Branco (AC)

Data e hora: Domingo (10/07), às 15h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

*Com assessoria