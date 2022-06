Ginásio Renné Monteiro é sede da 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô

Buscando qualificar atletas para competições nacionais, o Ginásio Renné Monteiro recebe neste sábado (18/06), às 8h, a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô 2022, que reunirá competidores de Manaus, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“É de suma importância que incentivem os campeonatos que são capazes de levar nossos atletas a competições nacionais. Daqui já saíram estrelas que ganharam o mundo, fizeram história em suas modalidades, então, queremos que o ciclo seja sempre renovado, para que o Amazonas se mantenha em evidência e nossos desportistas tragam medalhas em suas jornadas”, destacou o diretor-presidente da Faar Jorge Oliveira.

Organizado pela Federação de Judô do Amazonas (Fejama), o campeonato faz parte do calendário da entidade e contará com atletas no masculino e feminino, que vão da categoria sub-09 ao sub-21, iniciantes e graduados. Para o presidente da Fejama, David Azevedo, a cada evento realizado é perceptível a evolução dos atletas.

“Todas essas etapas são fundamentais para as equipes e percebemos isso no decorrer dos campeonatos que os atletas participam e os resultados que eles trazem para nosso estado. O apoio do Governo do Amazonas em todas as competições é primordial, porque eles dão todo suporte e estrutura para que a gente realize sempre os melhores eventos para os competidores”, destacou David Azevedo.

Kart

No kartódromo da Vila Olímpica, no domingo (19/06), às 8h30, acontece a 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart. O torneio busca qualificar os pilotos para competições nacionais. Organizada pelo Clube de Kart Amazonense (CKA), a competição, que teve sua primeira etapa em fevereiro deste ano, conta com 10 etapas anualmente.

MMA

Com apoio do Governo do Amazonas, neste domingo (19/06), às 17h, a Arena Amadeu Teixeira recebe o Jungle Fight 108, o maior evento de MMA da América Latina. Com 18 lutas confirmadas, o evento promete agitar o cenário da luta amazonense. Cinco meses depois de conquistar o cinturão peso-pena do Jungle Fight numa verdadeira batalha, Júlio Pereira “Tyson de Novo Aripuanã”, retorna ao cage para a sua primeira defesa de título, contra Deberson “The Prince”, na principal luta da noite.

Futebol society

No domingo (19/06), a Arena da Amazônia será palco da grande final do XIX Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público. O campeonato é o maior evento esportivo do Ministério Público brasileiro, que é realizado anualmente. Com mais de 150 jogos e 15 associações inscritas em todo país, tendo como principal objetivo promover a integração social entre os seus membros.

Futebol feminino

No sábado (18/06) o Iranduba encara o JC de Itacoatiara, pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, o jogo acontece às 15h no Estádio Ismael Benigno, as equipes vão em busca do acesso à elite do futebol.

Futebol

Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o São Raimundo encara o Amazonas, no Estádio Ismael Benigno, no domingo (19/06), às 15h. No primeiro turno as equipes empataram em 2 a 2.

Futebol de base

Nesta sexta-feira (17/06), tem rodada dupla no Estádio Ismael Benigno, às 15h a equipe do Tarumã enfrenta o time Parintins FC, em seguida Sul América e RB do Norte Clube se encaram em busca das melhores colocações na tabela.

Confira a agenda completa

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense Sub-19

Data e hora: Sexta-feira (17/06), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol

Competição: Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 – Iranduba e JC

Data e hora: Sábado (18/06), às 15h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Competição: Campeonato Brasileiro Série D – São Raimundo e Amazonas FC

Data e hora: Domingo (19/06), às 15h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Ginásio Renné Monteiro

Competição: 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô

Data e hora: Sábado (18/06), às 8h

Organização: Federação de Judô do Amazonas (Fejama)

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Jungle Fight 108º

Data e hora: Domingo (19/06), às 17h

Organização: Jungle Fight

Vila Olímpica

Competição: 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart

Data e hora: Domingo (19/06), às 8h30

Organização: Clube de Kart Amazonense (CKA)

