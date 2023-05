Gilmar Mendes se irrita com advogado e volta a atacar a Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, se irritou com o pedido do advogado Alberto Pavie Ribeiro durante o julgamento das ações sobre juiz de garantias. O defensor pediu que o julgamento seguisse pelo plenário virtual para “poupar” o tempo do Supremo. O advogado logo foi interrompido pelo ministro, que voltou a atacar a Operação Lava Jato:

“Acho que é importante que o Tribunal decida essa matéria. Quando nós verificamos os episódios de Curitiba, presidente, e eu não quero aprofundar isto, nós sabemos que hoje a tal República de Curitiba tem porões e tem esqueletaços dentro disso. Tudo que se sabe é ruim em relação a isso”, afirmou Gilmar Mendes.

O magistrado ainda completou:

“Portanto, a única forma de organizar a fuga pra frente é reorganizando o Judiciário, é evitando esse tipo de parceria, de sociedade, entre promotor e juiz. A única forma de fazê-lo é via juiz de garantia. O mais é pensamento do possível”.

A criação do juiz das garantias foi sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no fim de 2019, em desacordo com o então ministro da Justiça Sérgio Moro, que defendia que a medida fosse vetada.

FONTE: DIÁRIO DO PODER