Gil do Vigor revela dificuldades com inglês em PhD nos EUA: ‘estou estressado e revoltado’

O ex-BBB Gil do Vigor, que atualmente é aluno do curso de doutorado em economia na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, contou que está “estressado e revoltado”, devido às dificuldades que enfrenta com a língua inglesa.

Ontem (18), ele publicou um desabafo nas redes sociais relatando que, mesmo dominando todo o conteúdo de uma prova de macroeconomia, perdeu quase todos os pontos ao confundir a tradução de apenas um termo.

“Eu ia tirar 10. Mas a palavra errada dava o sentido inverso do que eu queria falar. Mudou o contexto”, disse.

“O problema é que eu sei fazer, sei responder, mas é em inglês. É muito difícil — você, obviamente, na calma, vai ponderando aos poucos — mas a prova é muito rápida e extensa, você não consegue pensar. É muito cruel ficar preocupado, porque talvez não venha uma boa nota (…). Se em português já é difícil…”, argumentou o economista.

Pouco tempo depois, Gil escreveu uma reflexão sobre a pressão sofrida por alunos da pós-graduação. Segundo o texto, Gil que faz o curso na Califórnia “por amor”, após abrir mão de uma bolsa de estudos.

“Pago 8 mil dólares por trimestre”, contou. O valor é o equivalente a R$ 42.235,20, na cotação de hoje (19).

“Os resultados das provas não podem falar mais alto que minha evolução como pesquisador e economista! É muito difícil lembrar nosso propósito as vezes. E não falo que tirar ‘A’ é ruim, tirei alguns e fico feliz, mas isso acaba nos afetando e parece que apenas o ‘A ‘sinaliza seu aprendizado e evolução, quando não é. Vou focar em me reconectar com meu propósito e seguir!”, escreveu no Twitter.

Gil do Vigor participou do Big Brother Brasil 21, e retomou ao PhD nos EUA em agosto de 2022. Recentemente, ele compartilhou com seguidores que “está acabando” a atual etapa do curso e que deve voltar ao Brasil na próxima sexta-feira (24).

