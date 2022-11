Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, anuncia aposentadoria aos 35 anos

Fim de uma era no Barcelona. O zagueiro Piqué, de 35 anos, surpreendeu a todos e anunciou sua aposentadoria do futebol. Em vídeo emocionado nas redes sociais, o campeão do mundo em 2010 declarou que a partida deste sábado, contra o Almería, no Camp Nou, será a última de sua carreira.

Piqué tinha contrato com o Barcelona até junho de 2024. Ele é formado no clube, mas estreou como profissional no Manchester United, em 2004. Seu retorno ao time catalão ocorreu na temporada 2008/09, a primeira da Era Guardiola. O zagueiro está na equipe desde então.

Nos últimos anos, o defensor tem sido alvo de críticas pela má fase da equipe. Após a temporada 2019/20, quando o Barça foi eliminado da Champions goleado por 8 a 2 pelo Bayern de Munique, Piqué chegou a dizer que poderia deixar o clube. Mas permaneceu. No entanto, perdeu espaço no time titular desde a chegada de Xavi Hernández.

