George Lins sugere grupo de trabalho UEA-FCecon para gestão integrada de hospitais

Por meio de requerimento em tramitação na Assembleia Legislação do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) propôs ao Governo do Estado a criação de um Grupo de Trabalho envolvendo a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), visando o desenvolvimento de um sistema de gestão integrada de hospitais.

“A Fundação Cecon, hospital de grande importância para o Estado do Amazonas, atuando na área de oncologia, prestando assistência àqueles que mais necessitam do amparo do Estado, atualmente não dispõe de um sistema integrado de gestão de dados, centralização de custos e planejamento de ações estratégicas”, disse Dr. George.

O parlamentar explica que, atualmente, o custeio das ações da Fundação Cecon, segundo informações da diretoria da instituição, são divididos entre os repasses do Governo Estadual, o que representa aproximadamente 66% da arrecadação para custeio geral da Fundação e aproximadamente 34% de repasses estipulados pela tabela SUS para a realização de procedimentos específicos no tratamento dos diversos tipos de câncer, como o câncer do colo de útero.

Nesse sentido, salienta Dr. George, é oportuno observar que a ausência de um relatório integrado, que indique especificamente todos os custos da Fundação Cecon, impossibilita uma gestão de excelência dos recursos repassados à Fundação (relativos à folha de pagamento; insumos, como medicamentos, material ambulatorial e material químico cirúrgico; exames laboratoriais; procedimentos gerais comum a todos os tipos de câncer e procedimentos específicos para cada tipo de câncer), sejam eles diretos do tesouro do Estado, emendas parlamentares e recursos da União provenientes do Sistema Único de Saúde.

Por essas razões, o deputado propôs ao Poder Executivo Estadual que seja criado um Grupo de Trabalho entre a FCecon e a UEA para a realização de um estudo específico da situação da Fundação Cecon.

O objetivo é criar um sistema de gestão integrada que gerencie e individualize os custos do tratamento de câncer por paciente no Estado do Amazonas, bem como instituir um prontuário eletrônico que seja integrado aos sistemas dos demais hospitais da capital e do interior. “Assim, haverá importante intercâmbio de informações e se evitará que o paciente encaminhado à FCecon precise ser novamente triado, otimizando o tempo de tratamento destes pacientes”, ressaltou Lins.

Segundo Dr. George, o desenvolvimento desse sistema de administração e gerenciamento integrado entre hospitais possibilitará à FCecon o mapeamento dos reais custos do tratamento do câncer no Amazonas e também possibilitará a melhor gestão dos recursos recebidos pela Fundação, proporcionando um planejamento estratégico para futuras ações relativas ao combate do câncer no Estado do Amazonas.