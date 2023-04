George Lins requer espaços adaptados para autistas em centros esportivos e culturais

Líder do União Brasil na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Dr. George Lins (UB) protocolou um requerimento solicitando a criação de espaços reservados e adaptados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em estádios, arenas esportivas e centros culturais do Amazonas.

Segundo o deputado, a propositura visa promover a inclusão social dessas pessoas, garantindo amplo acesso aos eventos culturais e esportivos do nosso Amazonas, permitindo, assim, que participem dos eventos em locais apropriados.

“É fundamental que a sociedade possa dirimir eventuais obstáculos existentes à acessibilidade, garantindo a inclusão social das pessoas com TEA em todos os espaços públicos e privados. Esse direito está previsto na nossa Constituição ao dizer que é dever do Estado fomentar ações que garantam o acesso ao esporte, lazer e cultura para todos, sem distinção”, disse o parlamentar.

Salas de Acomodação Sensorial (SAS) – Segundo a propositura, os centros esportivos e culturais no Amazonas devem criar Salas de Acomodação Sensorial (SAS) devido à ultra sensibilidade dos autistas. As salas seriam revestidas por vidros que permitam a visibilidade dos eventos e, concomitantemente, a contenção do som externo, além de estarem posicionadas em locais que possibilitem assistir os eventos, sem obstáculos. Nas salas especiais, deverão ser disponibilizados fones abafadores de extrema sensibilidade auditiva.

O requerimento cita ainda que para terem acesso aos estádios, arenas esportivas e centros culturais, deverão ser disponibilizados ingressos diferenciados daqueles fornecidos ao público em geral.

“Verificamos algumas experiências exitosas pelo país, como as salas sensoriais implantadas em São Paulo e em Londrina. Em nosso estado, não temos em nenhum dos estádios, arenas esportivas ou centros culturais espaços reservados para receber as pessoas com autismo”, finalizou Dr. George Lins.