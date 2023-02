George Lins propõe projeto para que profissionais da saúde tenham direito à meia-entrada

O deputado Dr. George Lins (União Brasil) apresentou um Projeto de Lei que assegura aos profissionais da saúde o direito à meia-entrada em eventos artísticos, culturais, cinematográficos e desportivos no estado do Amazonas. A propositura aplica-se tanto aos profissionais do sistema público quanto privado, incluindo os aposentados.

Para fazer jus ao benefício, o profissional da área de saúde deve apresentar documento de identidade e, alternativamente, contracheque, carteira funcional emitida por estabelecimento público ou privado de saúde ou carteira de identificação expedida por entidade de classe.

De acordo com o projeto, o desconto deve ser aplicado em cima do valor do ingresso mesmo que já tenha algum tipo de desconto ou preço promocional.

Para o deputado George Lins, o benefício seria uma forma de reconhecimento a estes profissionais que não medem esforços para cumprir com a missão de salvar vidas.

“Como médico, sei da importância que os profissionais de saúde têm para a sociedade. Este é um projeto que expressa um pouco da gratidão aos enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, médicos, enfim todos que exercem seu ofício na área de saúde. A luta do povo é a nossa luta e eu seguirei em defesa destes profissionais”, declarou o parlamentar.