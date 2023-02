George Lins homenageia e reverencia memória do ex-governador Amazonino Mendes

Durante o Pequeno Expediente da sessão ordinária desta segunda-feira (13), o deputado Dr. George Lins (União Brasil) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para homenagear e reconhecer a importância do ex-governador Amazonino Mendes para a política amazonense. Amazonino faleceu no último domingo (12), aos 83 anos, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Durante seu discurso, o parlamentar ressaltou o legado deixado por Amazonino ao longo de sua vida pública, com contribuições importantes na área da educação, da saúde e do desenvolvimento social. Amazonino atuou como governador por quatro mandatos; prefeito de Manaus por três vezes, além de uma vez como senador.

“Ontem, a política se despediu de um grande homem, de um homem que fez muito pelo Amazonas e pelo povo amazonense: Amazonino Mendes. Ele foi um dos maiores líderes na política e deixa um legado incomparável para o estado do Amazonas”, disse.

Entre suas grandes contribuições, Amazonino criou a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em 2001; a criação do polo graneleiro de Itacoatiara e a criação da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), entre outros projetos que até hoje são exaltados.

George Lins finalizou seu discurso dizendo que a história de Amazonino jamais será esquecida pelo povo amazonense e externando seu pesar aos amigos e familiares do político.