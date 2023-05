George Lins enfatiza autonomia do CBA em pesquisas com recursos amazônicos

O deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) destacou, da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (04/05), a assinatura do decreto que qualifica uma fundação para gerir o Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA). A solenidade de assinatura aconteceu em Brasília, na manhã de ontem.

“O CBA possui grande importante para o desenvolvimento de pesquisas de novos negócios a partir do uso dos recursos da floresta amazônica. Nós temos no nosso estado a matéria-prima para crescermos na indústria de cosméticos e fármacos, por exemplo, mas é necessário o investimento em pesquisa e desenvolvimento. O ato do Governo Federal contempla uma demanda histórica e vai desenvolver novos produtos e processos usando insumos da nossa biodiversidade”, disse o deputado.

O decreto presidencial desvinculou o CBA da Superintendência da Zona Franca de (Suframa). Agora, o Centro terá personalidade jurídica própria, passando a se denominar Centro de Bionegócios, sob a gerência da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (Fuea). A entidade foi selecionada por meio de concorrência pública.

Os investimentos previstos para os próximos quatro anos são da ordem de R$ 47,6 milhões e, com isso, a expectativa para o CBA, que está instalado no Distrito Industrial de Manaus, é que seja um ambiente tanto de pesquisa, como de negócios para a região. No Amazonas, os recursos serão investimentos estratégicos envolvendo ciência, tecnologia e inovação.