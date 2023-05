George Lins elogia Centro Wernher Von Braun pelo apoio à ZFM com minifábrica de microchips

Atento para a evolução da produção e da competição envolvendo os semicondutores no mundo e, particularmente, no Brasil, o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) comemora a implantação de uma minifábrica de microchips no parque industrial da Zona Franca de Manaus.

A novidade contempla o projeto de um grupo de cientistas pertencentes ao Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun, de Campinas, São Paulo, com o objetivo de descentralizar a produção de chips — cujo mercado mundial movimentou US$ 594 bilhões em 2022.

Segundo o deputado, o objetivo do projeto é a instalação de minifábricas em centros de pesquisas, parques tecnológicos e dentro de indústrias em todo o país, buscando acelerar o desenvolvimento e produção de novos chips aplicados a produtos.

“Aqui no Amazonas, acompanho a repercussão do projeto e fico bastante feliz, porque a iniciativa já está contemplando o nosso Estado, o qual, portanto, vai se sobressair na produção de chips, um circuito eletrônico chamado de semicondutor, responsável por fazer funcionar inúmeros produtos, de celulares a foguetes”, diz o parlamentar que, em fevereiro deste ano, defendeu a implantação de uma fábrica de semicondutores na ZFM.

Conforme Dr. George, o projeto dos cientistas abriga uma minifábrica de microchips que cabe num espaço de 40 m x 40 m, pouco maior que um contêiner de 40 pés, num sistema que oferece chip como serviço, desenvolvido na nuvem computacional e com impressão e testes de protótipos no prazo de semanas, em vez de meses.

O Brasil conta com nove empresas que fazem design de chip e cinco de encapsulamento e testes. O setor movimentou US$ 1 bilhão em negócios no país, de acordo com Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi), mas no mundo a movimentação foi US$ 594 bilhões.

O Centro Von Braun e seus parceiros desembolsaram R$ 50 milhões na primeira fase do projeto, entre 2019 e 2023, investindo em startups para criar plataformas digitais, ferramentas de software, serviços e cadeia produtiva. O Centro agora investirá R$ 50 milhões na startup “#Data”, visando a implantação de uma plataforma de design de semicondutores na nuvem computacional.

O Centro de Pesquisas Von Braun é credenciado pela Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para receber financiamento não reembolsável e conta com o total apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para prestar serviços dentro do contexto da Lei de Informática.