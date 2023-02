George Lins é eleito vice-presidente do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares do Mercosul

No exercício do seu primeiro mandato no parlamento estadual do Amazonas, o deputado Dr. George Lins (União Brasil) foi eleito, na última quarta-feira (22), o vice-presidente do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM). A composição da nova diretoria foi decidida na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de forma híbrida (presencial e virtual).

A presidência do Bloco permaneceu com o deputado Ivan Naatz, de Santa Catarina. Além dele, a nova diretoria da entidade, conforme a chapa única apresentada, é composta pelos deputados: Carlos Humberto (PL-SC), como 2º vice-presidente; deputado Adjuto Afonso (União- AM), como secretário geral; deputado Fernando Krelling (MDB- SC), como secretário-adjunto; deputado Rodrigo Minotto (PDT-SC), como diretor financeiro, e deputado Altair Silva (PP-SC), como diretor financeiro-adjunto.

Como coordenadores regionais por estado ficaram definidos os deputados João Luiz Silva (Republicanos) e Alessandra Campelo (PSC), pelo Amazonas; Adriana Lara (PL) e Kelly Moraes (PL), pelo Rio Grande do Sul, e Marcius Machado (PL) e Marquito (Psol), por Santa Catarina.

“Estou muito feliz e honrado em fazer parte da nova diretoria do UPM. Na posição de vice-presidente, estou para somar forças e ampliar os conhecimentos com o legislativo nacional e internacional para que possamos ter uma verdadeira integração cultural e econômica entre os países do bloco”, destacou o deputado George Lins.

Irmão do deputado George Lins, o Dr. Alfredo Lins de Albuquerque, Secretário de Estado e Chefe da Representação do Governo do Estado do Amazonas em São Paulo, foi eleito consultor para assuntos internacionais do bloco que, no próximo mês de abril, realizará um seminário legislativo e de negócios internacionais com os países do Mercosul, em Florianópolis. Além de uma nova missão internacional de estudos e intercâmbio junto ao congresso norte-americano, em Washington, capital dos Estados Unidos, prevista para setembro.

Sobre o bloco – O Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul-UPM é a entidade que coordena as atividades de deputados estaduais brasileiros em assuntos que dizem respeito ao Mercado Comum do Sul-Mercosul com sede na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.