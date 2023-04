George Lins destaca que Plano Safra levará desenvolvimento econômico para o interior do AM

Ao participar do lançamento do Plano Safra 2023/2024, nesta quarta-feira (05/04), o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) destacou a importância da iniciativa do governador Wilson Lima para levar desenvolvimento econômico para os municípios do interior do Amazonas e diversificar a matriz econômica da região. O Plano terá aporte de R$ 3,72 bilhões.

“Hoje é um marco para o produtor rural do nosso estado, sobretudo do interior, que passa a ter subsídios para apoiar e nortear suas atividades no campo. O governador Wilson Lima quebra todos os recordes ao anunciar o valor inédito de R$ 3,72 bilhões para o setor primário”, destacou o parlamentar.

A cerimônia de lançamento ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, e reuniu cerca de mil produtores rurais, além de prefeitos do interior, parlamentares e representantes de órgãos e associações.

O objetivo do Plano Safra é nortear e dar transparência às políticas públicas do Governo do Estado, voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor primário, interiorizando e diversificando a matriz econômica do Amazonas. O montante anunciando para este Plano Safra abrange ações direcionadas a praticamente todos os segmentos do setor: agricultura, pecuária, pesca e extrativismo.

O Plano Safra é elaborado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas — Agência de Defesa Agropecuária e Florestal Amazonas (Adaf), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).