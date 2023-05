George Lins destaca cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável na América Latina

Ao participar de reunião na sede do Parlamento do Mercosul (Parlasul), nesta quinta-feira (11/05), em Montevidéu, o deputado Dr. George Lins (União Brasil) destacou a importância da cooperação entre os países da América Latina para o desenvolvimento sustentável na região. O encontro foi promovido pelo Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM).

Para o deputado, que também é vice-presidente do bloco brasileiro da UPM, as reuniões entre os parlamentares da América Latina são uma oportunidade de integração e intercâmbio de experiências exitosas entre os países que compõem o Mercosul.

“É um encontro para debatermos e procurarmos as melhores ideias e propostas para o enfrentamento dos sérios problemas envolvendo recursos hídricos, mudanças climáticas, mudança estrutural nos padrões de consumo e produção”, afirmou.

O deputado ainda acrescentou que isso deve ocorrer respeitando as peculiaridades de cada região.

Além disso, Dr. George parabenizou o presidente do bloco brasileiro da UPM, o deputado Ivan Naatz, de Santa Catarina, por viabilizar a integração latino-americana entre os parlamentares, buscando a criação de políticas públicas que impulsionem a chamada economia verde.

“O deputado Ivan Naatz, de forma nobre, coordena as atividades dos deputados estaduais brasileiros em assuntos que dizem respeito ao Mercado Comum do Cone Sul. Esse encontro em específico fomenta o debate sobre o desenvolvimento sustentável e significa colaborarmos com o Poder Público para o incremento de práticas pautadas na racionalidade ambiental e justiça social”, destacou o deputado.

Além do deputado Dr. George Lins, a comitiva de parlamentares do Amazonas presentes no Uruguai é composta pelos seguintes deputados estaduais:

Thiago Abrahim, Adjuto Afonso, João Luiz, Débora Menezes e Abdala Fraxe.

De Santa Catarina, participam os deputados Ivan Naatz, Fernando Krelling, Marcius Machado e Rodrigo Minoto.

A agenda da comitiva também incluiu uma visita ao Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu.

Sobre o bloco – O Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul-UPM é a entidade que coordena as atividades de deputados estaduais brasileiros em assuntos relacionados ao Mercado Comum do Sul-Mercosul.