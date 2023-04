George Lins destaca a inauguração do Ceti Naíde Lins de Albuquerque, em Fonte Boa

Ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), do deputado federal Átila Lins (PSD) e do ex-deputado Belarmino Lins (PP), o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) participou, nesta sexta-feira (31/03), da inauguração do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Naíde Lins de Albuquerque, no município de Fonte Boa, no Alto Solimões. O evento fez parte de uma vasta programação organizada pelo prefeito Gilberto Lisboa, o Biquinho, em comemoração aos 132 anos do município.

O Ceti, que vai abrigar mais de mil alunos, é uma homenagem à mãe de Átila e Belarmino Lins e avó do deputado estadual George Lins. Naíde Lins é considerada uma das maiores educadoras de Fonte Boa, reconhecida por seu brilhante trabalho no município servindo à rede estadual de ensino nas décadas de 1950 a 1980.

Naíde Lins de Albuquerque foi esposa de Belarmino Gomes de Albuquerque, com quem teve e criou nove filhos: Terezinha Lins de Albuquerque, Ademar Lins de Albuquerque, Maria da Conceição Lins de Albuquerque, Belarmino Lins de Albuquerque, José de Jesus Lins de Albuquerque, Átila Sidney Lins de Albuquerque, Wellington Lins de Albuquerque, Maria de Jesus Lins de Albuquerque e George Lins de Albuquerque.

“Estamos entregando esta obra que leva o nome de alguém muito importante para o estado do Amazonas, de alguém muito significativa para Fonte Boa. Em nome do deputado Átila Lins, deputado Belão e deputado George, eu agradeço a toda a família Lins por ter emprestado o nome da professora Naíde para ser a patrona dessa escola. Todas as vezes que alguém entrar nesse Ceti, vai lembrar da dona Naíde e entender a importância que ela teve para a educação do município de Fonte Boa”, disse o governador ao entregar o 13º Ceti da sua gestão.

A construção do Ceti foi resultado de reivindicação do ex-deputado Belarmino Lins, com base em exposição de motivos da professora fonteboense Ana Fermin, junto ao governo do hoje senador Omar Aziz. As obras estiveram paralisadas durante certo período até que o governador Wilson Lima as retomou, atendendo a pedidos de Belarmino e Átila Lins.

“Antes de tudo, parabenizo o povo fonteboense pelo aniversário de 132 anos do município, terra natal do meu pai, Belarmino Lins, e do meu tio, Átila Lins. Estou feliz com a inauguração do Ceti que leva o nome de minha avó, Naíde Lins de Albuquerque, e que é um marco histórico para a educação local. E parabenizo também o governador Wilson Lima pelo Ceti pois reconheço os esforços da sua gestão para que essa grande obra se tornasse realidade, uma obra que vai honrar gerações”, disse o Dr. George Lins.

O ex-deputado Belarmino Lins também destacou a importância do Ceti para a juventude fonteboense e relembrou a trajetória da obra até sua entrega. “O Ceti é fruto de pedido feito por nós ao ex-governador Omar por ocasião da inauguração do Ginásio Coberto José de Jesus Lins de Albuquerque, durante a administração do ex-prefeito Sué, sinto-me orgulhoso pela obra que vai dignificar nossa juventude estudiosa”, disse Belarmino.

Sobre o Ceti

O Ceti de Fonte Boa é o 13ª construído e entregue pelo governador Wilson Lima no Estado. Com a nova unidade de ensino, o Governo Estadual abre mil vagas para estudantes de ensino fundamental e médio no município.

O novo Centro de Ensino possui laboratórios de pesquisa, robótica e espaços que integram educação, esporte e cultura. A unidade conta com 21 salas de aula, uma sala de Recursos Especiais equipada para atender alunos da Educação Especial, sala de dança, música, lutas, piscina, fanfarra, auditório, quadra de esportes, biblioteca e refeitório.