Gaza tem um banheiro para cada 150 pessoas e um chuveiro para cada 700, aponta ONU

A dimensão da crise humanitária em Gaza surpreende até mesmo experientes agentes da ONU, depois de mais de um mês de intensos combates na região e do cerco implementado por Israel. Dados publicados pela ONU nesta terça-feira revelam alguns dos aspectos da “falta de tudo” que existe hoje em Gaza.

O conflito eclodiu no dia 7 de outubro, depois de um ataque terrorista do Hamas e que deixou mais de 1,2 mil mortos entre israelenses e mais de 200 reféns, incluindo crianças e idosos. Nos dias seguintes à ofensiva do grupo palestino, o governo de Israel iniciou uma campanha militar com profundo impacto para a população de Gaza. Segundo os israelenses, os militantes do Hamas estariam usando hospitais e prédios civis como escudos.

De acordo com o informe diário da entidade:

– Mais de 1,7 milhão de pessoas em Gaza estão deslocadas, numa população total de 2,2 milhões.

– 900 mil estão em 154 abrigos da UNRWA, a agência da ONU para Refugiados Palestinos. Não há mais vagas para os recém-chegados.

– A superlotação está contribuindo para a disseminação de doenças, inclusive doenças respiratórias agudas e diarreia, o que gera preocupações ambientais e de saúde.

– Em média, há uma unidade de chuveiro para cada 700 pessoas e um único banheiro para cada 150 pessoas.

– Em 20 de novembro, mais 25 mil pessoas fugiram do norte de Gaza através do “corredor” de Salah Ad Deen. Devido à falta de espaço nos abrigos existentes no sul, milhares de pessoas deslocadas internamente estão a dormir ao relento, contra as paredes dos abrigos, à procura de alimentos e água, bem como de proteção.

– A situação piorou significativamente nas últimas 24 horas, uma vez que ficaram expostos às fortes chuvas.

– A equipe de monitoramento da ONU observou um aumento no número de feridos que atravessaram o “corredor” em 20 de novembro. Uma mulher entrevistada relatou que tinha vindo de Tal Az Za’tar, em Jabalia, onde sua casa havia sido bombardeada e ela sofreu ferimentos por estilhaços no abdômen. Ela estava caminhando enquanto pressionava uma toalha contra seus ferimentos. Anteriormente, ela tentou receber tratamento no hospital indonésio, mas não foi admitida devido ao colapso dos serviços no local.

Sem alimentos, população sacrifica animais

– Em toda a Faixa de Gaza, os fazendeiros começaram a abater seus animais devido à necessidade imediata de alimentos. Essa prática representa uma ameaça adicional à segurança alimentar, pois leva ao esgotamento dos ativos produtivos.

– O número de camas de emergência diminuiu de 3.500 antes de 7 de outubro para 1.400 atualmente. Isso é ainda agravado pelo aumento exponencial das pessoas que procuram tratamento desde o início da guerra, deixando lacunas críticas para os doentes com ferimentos e outras doenças que requerem hospitalização.

– Nos últimos dias, os dados deixaram de ser coletados sobre o número de vítimas, diante do colapso do sistema de comunicação.

– O número de vítimas mortais, que foi comunicado às 14h00 de 10 de novembro (última atualização fornecida), era de 11 078. Cerca de 2.700 pessoas foram dadas como desaparecidas e podem estar presas ou mortas sob os escombros, Outros 27.490 palestinos terão ficado feridos.

– Até 11 de novembro, pelo menos 3.117 estudantes e 183 funcionários do sector da educação foram mortos em Gaza e mais de 4.613 estudantes e 403 professores ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde em Ramallah. Além disso, até 13 de novembro, cerca de 300 edifícios escolares (61% de todos os edifícios deste tipo em Gaza) terão sofrido danos.

Crianças mortas e desacompanhadas

Até 10 de novembro, 4.506 crianças palestinianas foram mortas e cerca de 1.500 foram dadas como desaparecidas e podem estar presas ou mortas sob os escombros, aguardando resgate ou recuperação.

O número de crianças mortas até agora excedeu os números anuais em todas as zonas de guerra desde 2019, de acordo com a Save the Children. Pelo menos 33 crianças israelitas foram mortas a 7 de outubro e, de acordo com o porta-voz militar israelita, 40 crianças são mantidas reféns em Gaza

Tem-se observado cada vez mais o movimento de crianças não acompanhadas e de famílias separadas, incluindo mulheres que foram obrigadas a deixar os seus filhos, enquanto as pessoas se deslocam. Foram ouvidos bombardeamentos intensos várias vezes nas imediações do corredor.

Jornalistas mortos: maior taxa em 30 anos

Desde 7 de outubro, o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) documentou preliminarmente a morte de 50 jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação social, incluindo 45 palestinianos, 4 israelitas e 1 libanês, o que faz deste o período mais mortífero para os jornalistas desde que o CPJ começou a recolher dados em 1992.

Com informações da coluna de Jamil Chade / Uol