Gasolina continua cara, vai a R$ 10,65 e aumenta número de Estados onde etanol vale a pena

Os preços médios dos combustíveis já apresentam pequena baixa com o corte no ICMS já adotado por alguns Estados, mas ainda estão bastante altos. O valor máximo cobrado pelo litro da gasolina é de R$ 10,65 na cidade de Marechal Thaumaturgo, no Acre, enquanto a cidade com o etanol mais caro é Três Passos (RS), com média de R$ 7,646.

Os dados são da Ticket Log, referentes ao fechamento de junho. Ainda de acordo com a empresa de logística e gestão de frotas, o combustível fóssil teve elevação de 10% no primeiro semestre, contra 4,2% do combustível vegetal. Neste cenário, a quantidade de Estados onde o álcool hoje é mais vantajoso saltou de quatro em maio para sete – uma elevação de 75%.

“Em maio, o etanol se apresentou como a opção mais vantajosa para abastecimento em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Agora, além desses Estados, o combustível também se tornou economicamente mais viável para os motoristas de Mato Grosso do Sul, Paraná e Piauí”, destaca Douglas Pina, diretor-geral de Mainstream da divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil, proprietária da Ticket Log.

Segundo o executivo, o preço da gasolina fechou a primeira quinzena de junho a R$ 7,52, um recuo de 0,35% em relação ao mês anterior.

“Porém, após o último reajuste no repasse às refinarias para o combustível, válido desde 17 de junho, em poucos dias o valor do litro do derivado do petróleo chegou a custar R$ 7,68, como identificamos nos dados médios”, complementa Pina.

Segundo a Ticket Log, a gasolina mais barata é encontrada em Parobé (RS), com média de R$ 6,59, enquanto o etanol mais acessível está em Valentim Gentil (SP), a R$ 4,112.

Como é feito o cálculo

A definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log). O índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio – fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Evidentemente, há variações, dependendo do veículo.

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima. Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia.

O Amazonas é um dos estados em que o etanol é mais vantajoso que a gasolina

+ Valores no Amazonas

– Preço médio do litro do etanol: R$ 5,540

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,652

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,325

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,637

*Preços relativos a junho de 2022

Com informações do Uol