Ganhador de prêmio da Mega-Sena é assassinado

Um homem, ganhador de um prêmio de R$ 47 milhões da Mega-Sena em 2020, foi assassinado em Hortolândia, no interior do estado de São Paulo. A vítima, identificada como Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi encontrada com sinais de espancamento na altura do Jardim São Pedro, próximo à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Ele chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no hospital.

De acordo com a Polícia Civil, Jonas Lucas Alves Dias praticava caminhada quando foi abordado pelos criminosos. A vítima teve aproximadamente R$20.000 retirados de sua conta bancária por meio de transferências bancárias e via PIX. Seu cartão de débito também foi levado pelos suspeitos.

A Polícia Civil investiga, ainda, diversas tentativas de saques na conta de Jonas, uma delas de R$ 3 milhões, durante o período em que a vítima esteve desaparecida.

Em depoimento, seu irmão, que preferiu não ser identificado, relatou que o homem estava desaparecido há um dia. Segundo ele, Jonas saiu para caminhar pela manhã da última terça-feira, 13, e ao final do dia, sem conseguir contato, registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na delegacia digital.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Mário Covas, onde veio a óbito. O médico da unidade atestou a morte como traumatismo craniano encefálico.

A delegada do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Martha Rocha de Castro, informou que as investigações já estão em curso e que a equipe dará todo apoio necessário à delegacia de Hortolâdia.

